Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Глюкоза работает над еще одним ребенком

Глюкоза работает над еще одним ребенком
Певица Глюкоза рассказала о пополнении в семействе. Уже скоро Наталья Ионова (она же Глюк'оZа) может стать многодетной мамой. 35-летняя певица призналась, что они с мужем прилагают усилия для того, чтобы их семья стала еще больше. Своими планами на материнство артистка на днях поделилась в Сети. Исполнительница рассказала, что хочет родить третьего ребенка. Наталья надеется, что в ближайшее время она сможет поделиться с фанатами радостной новостью о беременности. Ионова, очевидно, не может быть полностью уверена, что её мечта сбудется, но она старается мыслить позитивно. «Детей очень хочу. И думаю, в скором времени», — сказала певица.
Глюкоза Между прочим, еще три года назад Наталья не понимала, удастся ли ей сохранить брак с Александром Чистяковым. Семейная жизнь пары переживала жесточайший кризис. В процессе домашних ссор супруги проговаривали вариант окончательного разрыва. Каким-то чудом артистка смогла сохранить брак с отцом её двух дочек — Лидии и Веры. Говорили, что причиной проблем в звездном браке были измены любвеобильного Чистякова. В светской тусовке ходили слухи, что он заменил супругу на молодую брюнетку. Их видели вместе в одном из столичных ресторанов. Одновременно с этим Наталья стала выходить в свет без обручального кольца на правой руке. Впрочем, потом особенное украшение вернулось на «место», а в прошлом году пара с большим размахом отметила 15-летнюю годовщину свадьбы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ксения Собчак удивила сменой имиджа
Ксения Собчак удивила сменой имиджа
Дмитрий Шепелев рассказал о своей эмиграции
Дмитрий Шепелев рассказал о своей эмиграции
США хотят отключить Россию от GPS
США хотят отключить Россию от GPS
Ubisoft перенесла дату релиза Roller Champions на «позднюю весну»
Ubisoft перенесла дату релиза Roller Champions на «позднюю весну»
Расторгуев прошелся по Светлане Лободе
Расторгуев прошелся по Светлане Лободе
Глюкоза работает над еще одним ребенком
Глюкоза работает над еще одним ребенком
Коллекционер показал комплект разработки оригинального Xbox
Коллекционер показал комплект разработки оригинального Xbox
A Memoir Blue выйдет на следующей неделе в Game Pass, сразу после релиза
A Memoir Blue выйдет на следующей неделе в Game Pass, сразу после
В ОАЭ потребовали вывода американских войск из Сирии
В ОАЭ потребовали вывода американских войск из Сирии
Microsoft и Valve запустили поддержку Game Pass Ultimate на Steam Deck
Microsoft и Valve запустили поддержку Game Pass Ultimate на Steam Deck
Дима Билан скрывает, что ему делали во время двухчасовой операции
Дима Билан скрывает, что ему делали во время двухчасовой операции
Ксения Собчак высказала свое мнение о родине
Ксения Собчак высказала свое мнение о родине

Топ на сегодня

Forbes: RuTracker пообещал оставить сайт недоступным для россиян — даже если его разблокирует Роскомнадзор
Forbes: RuTracker пообещал оставить сайт недоступным для россиян —
Стартовал прием заявок от студентов и аспирантов на получение стипендий президента и Правительства России
Стартовал прием заявок от студентов и аспирантов на получение
Пугачева и Галкин с детьми попали в кадр случайных прохожих в Израиле
Пугачева и Галкин с детьми попали в кадр случайных прохожих в Израиле
В Подмосковье в 2021 году нормативы ГТО сдали более 63 тысяч школьников
В Подмосковье в 2021 году нормативы ГТО сдали более 63 тысяч
На Xbox усложнят отправку клипов Game DVR в соцсети
На Xbox усложнят отправку клипов Game DVR в соцсети

Еще по теме

Глюкоза раскрыла интимные секреты семейной жизни
Известная российская певица призналась в употреблении наркотиков
Глюкоза поделилась редкими фото с мужем-именинником и призналась ему в любви
Глюк’оZа полуголая пришла на Премию МУЗ-ТВ, чем шокировала поклонников