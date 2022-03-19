Глюкоза работает над еще одним ребенком

Певица Глюкоза рассказала о пополнении в семействе. Уже скоро Наталья Ионова (она же Глюк'оZа) может стать многодетной мамой. 35-летняя певица призналась, что они с мужем прилагают усилия для того, чтобы их семья стала еще больше. Своими планами на материнство артистка на днях поделилась в Сети. Исполнительница рассказала, что хочет родить третьего ребенка. Наталья надеется, что в ближайшее время она сможет поделиться с фанатами радостной новостью о беременности. Ионова, очевидно, не может быть полностью уверена, что её мечта сбудется, но она старается мыслить позитивно. «Детей очень хочу. И думаю, в скором времени», — сказала певица.Глюкоза Между прочим, еще три года назад Наталья не понимала, удастся ли ей сохранить брак с Александром Чистяковым. Семейная жизнь пары переживала жесточайший кризис. В процессе домашних ссор супруги проговаривали вариант окончательного разрыва. Каким-то чудом артистка смогла сохранить брак с отцом её двух дочек — Лидии и Веры. Говорили, что причиной проблем в звездном браке были измены любвеобильного Чистякова. В светской тусовке ходили слухи, что он заменил супругу на молодую брюнетку. Их видели вместе в одном из столичных ресторанов. Одновременно с этим Наталья стала выходить в свет без обручального кольца на правой руке. Впрочем, потом особенное украшение вернулось на «место», а в прошлом году пара с большим размахом отметила 15-летнюю годовщину свадьбы.