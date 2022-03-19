Игра Tunic сразу после релиза в Game Pass получила сенсорное управление





На этой неделе состоялся релиз игры Tunic, которая неожиданно сразу после выхода была добавлена в подписку Game Pass. Tunic отлично встретили игроки и критики, и каждый подписчик игрового сервиса Microsoft имеет возможность сыграть в проект уже сейчас на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

Игроки обратили внимание, что сразу после релиза игра Tunic получила поддержку сенсорного управления в Xbox Cloud Gaming. Это дает возможность играть в ролевое приключение со смартфона или планшета без подключения геймпада. Отметим, что на этой неделе еще 9 игр из Game Pass Ultimate получили сенсорное управление.





К текущему моменту игра Tunic имеет рейтинг в 85 баллов из 100 на Opencritic на основе 56 рецензий. Почти все критики (92%) рекомендуют опробовать проект.