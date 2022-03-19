Яна Рудковская посмеялась над угрозами закрытия магазинов Apple

47-летняя продюсер Яна Рудковская высказалась о санкциях. Бизнесвумен прокомментировала решение американской компании не продавать свою новую технику в России. Продюсер до сих пор использует методы 90-х для покупки вещей. Компания Apple представила миру новые iPhone SE, Mac Studio и iPad Air на весенней презентации. Однако при этом корпорация отказалась от продажи этих устройств на территории России. В других государствах эти гаджеты появились на полках сегодня. Несмотря на то что Apple прекратила продажу устройств и поставки новых девайсов в Россию, с рынка она еще не ушла. Магазин приложений AppStore продолжает функционировать, а обновления iOS приходят на устройства российских пользователей. Им также оказывают сервисные услуги, сообщает ТАСС.Яна Рудковская На известном сайте объявлений появились объявления о продаже нового iPhone SE стоимостью от 70 до 150 тысяч рублей. Продавцы заявляют, что будут заказывать смартфоны из стран Европы, а также США, Китая и Казахстана. Один из продавцов обозначил, что начнет продажу смартфонов в России с 25 марта. Яна Рудковская с иронией отнеслась к решению Apple. Ценительница мировых брендов привела в пример опыт 90-х годов. Продюсер Димы Билана решила обратиться к директору «Горбушки» - культового московского рынка, где в первые годы после распада СССР можно было найти любую мультимедиа-продукцию: от винила до новейшего на тот момент софта. «У Антона (хозяина «Горбушки») можно будет купить на следующий день после того, как они появятся в Америке. А мы как покупали у него, так и будем покупать! Ничего не поменяется! Нашли чем еще испугать. Нам уже точно «море по колено». На крайняк, со старыми пару лет походим», — заверила Яна.