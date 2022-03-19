Коллекционер показал комплект разработки оригинального Xbox





Оригинальный Xbox вышел в 2001 году, но на российском рынке он практически не был представлен. Однако, большинство поклонников Xbox знают, как выглядела оригинальная консоль. Но далеко не все знают, как выглядит комплект для разработчиков оригинального Xbox — он похож на PC из начала 2000-х годов.

Коллекционер, который известен в Twitter под ником GameboxUkv, опубликовал фотографии полученного комплекта разработки оригинального Xbox. Название этого комплекта — «Alpha II Xbox Development Kit». В логотипе на устройстве можно видеть девиз «Powered by DirectX», намекающий на происхождение консоли как «DirectXbox». Ниже можно посмотреть фотографии этого комплекта разработки.