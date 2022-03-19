Константин Богомолов вернулся домой без Собчак
Сегодня, 08:20
Режиссер Константин Богомолов поделился свежим фото, показав, где сейчас находится. Константин Богомолов больше недели назад вернулся из Израиля, где сейчас живет его жена Ксения Собчак с сыном Платоном. Накануне международного женского дня художественный руководитель Театра на Малой Бронной прилетел ради работы в Москву. Многие были уверены, что уже через несколько дней Богомолов вернется к жене, оставшейся за границей. Сегодня Богомолов опроверг слухи о воссоединении с Собчак. Он опубликовал фото, сделанное в лучах весеннего солнца во время прогулки по столице. Получается, что супруги решили временно разъехаться.
Константин Богомолов «Солнце неотменимо», — подписал фото Богомолов. Тем временем Ксения продолжает публиковать фото из своего отпуска. Накануне она показала, что за время отсутствия в стране кардинально изменила имидж. Она стала брюнеткой и сделала короткую стрижку. Любопытно, что Собчак до сих по не назвала сроков своего возвращения. Ведущая настаивает, что находится за границей на отдыхе, однако в СМИ ходят слухи о её намерении эмигрировать. Точно такое же спонтанное путешествие организовала Алла Пугачева. Она тоже увезла свою семью в Израиль. В Кесарии у брата мужа Примадонны есть недвижимость. Певица рассказала, что уехала на время школьных каникул ради лечения в местной клинике. Правда, насколько известно, элитная гимназия детей Аллы Борисовны уже возобновила учебный процесс, а сын и дочка певицы продолжают пропускать уроки.
По материалам: z-aya