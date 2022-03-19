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Константин Богомолов вернулся домой без Собчак

Константин Богомолов вернулся домой без Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился свежим фото, показав, где сейчас находится. Константин Богомолов больше недели назад вернулся из Израиля, где сейчас живет его жена Ксения Собчак с сыном Платоном. Накануне международного женского дня художественный руководитель Театра на Малой Бронной прилетел ради работы в Москву. Многие были уверены, что уже через несколько дней Богомолов вернется к жене, оставшейся за границей. Сегодня Богомолов опроверг слухи о воссоединении с Собчак. Он опубликовал фото, сделанное в лучах весеннего солнца во время прогулки по столице. Получается, что супруги решили временно разъехаться.
Константин Богомолов «Солнце неотменимо», — подписал фото Богомолов. Тем временем Ксения продолжает публиковать фото из своего отпуска. Накануне она показала, что за время отсутствия в стране кардинально изменила имидж. Она стала брюнеткой и сделала короткую стрижку. Любопытно, что Собчак до сих по не назвала сроков своего возвращения. Ведущая настаивает, что находится за границей на отдыхе, однако в СМИ ходят слухи о её намерении эмигрировать. Точно такое же спонтанное путешествие организовала Алла Пугачева. Она тоже увезла свою семью в Израиль. В Кесарии у брата мужа Примадонны есть недвижимость. Певица рассказала, что уехала на время школьных каникул ради лечения в местной клинике. Правда, насколько известно, элитная гимназия детей Аллы Борисовны уже возобновила учебный процесс, а сын и дочка певицы продолжают пропускать уроки.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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