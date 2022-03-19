Кристина Орбакайте прилетит из США и выйдет на сцену «Современника»

Певица Кристина Орбакаййте 23 марта будет играть в спектакле «Современника». Несмотря на ограничения, артистка собирается прилететь в Москву. В 2018 году Кристина Орбакайте дебютировала на сцене «Современника». Галина Волчек лично пригласила ее в постановку «Двое на качелях». Партнером певицы стал Кирилл Сафонов, и с тех пор постановка неизменно имеет успех у зрителей. «Я мечтала выйти на сцену ''Современника'', но мне уже казалось, что эта мечта неосуществима, — признавалась Кристина Орбакайте на премьере спектакля. — А потом звонок Галины Борисовны Волчек с предложением сыграть в ''Двое на качелях''. Я бы себе не простила потом, если бы отказалась от такой возможности». Это событие действительно было для нее знаковым, и вот уже четвертый год Кристина не упускает возможности выйти на сцену, чтобы вновь погрузиться в любимую атмосферу.Кристина Орбакайте «Двое на качелях» идет в «Современнике» с 1962 года — тогда спектакль по пьесе Уильяма Гибсона стал для Галины Борисовны Волчек режиссерским дебютом. За эти годы кокетку-танцовщицу Гитель успели сыграть Татьяна Лаврова, Елена Яковлева, Чулпан Хаматова — а теперь Кристина Орбакайте. Нельзя не признать, в ее исполнении Гитель получилась особенно трогательной и искренней. 23 марта на сцену «Современника» Орбакайте выйдет вновь. Но учитывая неспокойную обстановку в мире, у многих возникает логичный вопрос: а получится ли у Кристины Орбакайте, много времени проводящей в США, прилететь в Россию, ведь прямых рейсов в США пока нет. По-видимому, Кристине придется лететь через Турцию, Казахстан или ОАЭ. «Конечно же, Кристина будет играть в ближайших спектаклях», — сказала Екатерина Абрамова, PR-директор театра «Современник» беседе с Woman.ru.Чулпан Хаматова Тем временем другая актриса театра Чулпан Хаматова, наоборот, покинула Россию. Поговаривают, что она не планирует в ближайшее время возвращаться на родину. В спектаклях, где была занята Хаматова, ее заменили на Светлану Иванову, но коллеги Чулпан уверены, что она не могла сбежать из страны. «Я не верю в это. Чулпан очень любит детей, помогает им. Она прекрасная актриса, замечательный, добрый, сердечный человек. Она с нами, конечно», — заявила Инна Чурикова Woman.ru.