Ксения Собчак удивила сменой имиджа

Телеведущая Ксения Собчак не только сменила место жительства, но и свой имидж. Ксения Собчак поделилась первым фото, сделанным после её «побега» из страны. За то время, что поклонники не видели телезвезду, в её имидже произошли серьезные изменения. Как видно на снимке, опубликованном в Сети, ведущая отказалась от образа блондинки. Собчак разместила в своем личном аккаунте кадр, на котором её с трудом можно узнать. Она перекрасила волосы в темный цвет и сделала заметно более короткую стрижку. Новый стиль связан с теми переменами, что произошли в её жизни. Похоже, что Ксения сильно скучает по друзьям и мужу Константину Богомолову, которые остались в Москве. На это намекает комментарий, который Собчак оставила под фото.Ксения Собчак «Одиночество — тоже пьедестал», — написала ведущая. Как известно, почти две недели назад Ксения уехала с сыном сначала в Турцию, а потом перебралась в Израиль. По словам ведущей, её отъезд был связан с каникулами Платона, но в СМИ подозревают, что Собчак вслед за Аллой Пугачевой решила поменять адрес прописки. Поклонники поразились такому преображению. Многие отметили, что светлые локоны ей больше идут. «Брюнетка?», «Ксения очень умная и очень красивая», «Ксения держитесь!», «А вас теперь не узнать», «Ну очень красивая», «Интересная прическа», «Вы сменили имидж?», «Светленькой вам лучше», «Верните прежние волосы», «Надеюсь это старое фото», — прокомментировали пост пользователи Сети.