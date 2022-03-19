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Ксения Собчак высказала свое мнение о родине

Ксения Собчак высказала свое мнение о родине
Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась, что она думает о России. На фоне напряженной ситуации в мире Илья Красильщик выпустил колонку в New York Times под заголовком «Мы должны признать: мы провалились как нация». Статья вызвала общественный резонанс как за границей, так и в России. На родине текст Ильи восприняли весьма неоднозначно. Некоторые посчитали его оскорбительным и осудили журналиста за обобщение. Так, например, с критикой выступила Настя Ивлеева, заявив, что у русских не должно быть угрызений совести из-за национальной принадлежности. «Cтыдно в минуты, когда нам всем нужна поддержка друг друга, писать из-за границы — «а я вот не с вами», при этом позволять себе высказываться от нашего лица», — негодует блогер. Свое мнение высказала и Ксения Собчак. Слова коллеги она также восприняла слишком беспощадными по отношению ко всему народу.
Ксения Собчак «Прочитала нашумевшую статью в The New York Times Ильи Красильщика про то, что мы «провалились как нация». В связи с этим у меня вопрос. Национализм — это гордость за нацию, тяга к ее возвеличиванию, а как называется обратный процесс? Самоуничижение нации каким термином описывается? Есть тут филологи? В любом случае, прочитав этот текст, я четко поняла, почему не даю никакой западной прессе интервью все эти недели. Хотя телефон раскалился от CNN, BBC и далее по списку. Не хочу быть инструментом ни в чьих руках. И про любовь, и про нелюбовь хочу говорить только со своей страной. Это наши с ней, страной, отношения», — заявила журналистка. Недовольными оказались и простые читатели колонки Красильщика: «Мой текст — это мое мнение, но опубликован он будет от лица нации»; «Господи, а можно не высказываться от лица всего общества? С чего ты взял вообще, что имеешь право говорить за всех?»; «Илья, как человеку, давно не пишущему, но тем не менее окончившему факультет журналистики, мне кажется, было неправильным выводить фразу «мы провалились как нация» подводкой к статье. Наша психология привыкла, что то, что выведено крупным шрифтом в начале и есть основная мысль, которую хотел донести автор».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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