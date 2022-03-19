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Настя Ивлеева сообщила, что ее офис сгорел

Настя Ивлеева сообщила, что ее офис сгорел
На ведущую Настю Ивлееву навалилась куча проблем. Телеведущая долгое время держалась, демонстрируя в социальных сетях оптимизм и неувядающее чувство юмора. Однако последнее событие из ее жизни доконало блогера окончательно. У звезды сгорел в пожаре офис. Пока Ивлеева не сообщает, какой ущерб ей нанес пожар, показав лишь в своем телеграм-канале залитое водой помещение и эмоциональные возгласы в конце с использованием ненормативной лексики, которые мы вынуждены вырезать согласно букве закона.
Настя Ивлеева «Март лучший! А можно в меня просто метеорит ударит (слово пришлось заменить на нормативное, — прим. автора), и я пойду», — прокомментировала Ивлеева. Напомним, Настя собиралась начать март с пышного празднования своего дня рождения, куда пригласила селебрити первой величины с дресс-кодом – приходить разрешалось только в вещах топовых брендов. Из-за спецоперации блогер приняла решение вечеринку отменить, любимые бренды и даже обожаемый кофе из «Старбакс» покинули Россию. А еще оказалась заблокированной социальная сеть с миллионами подписчиков, которая приносила основной доход Ивлеевой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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