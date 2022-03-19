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Новости Game Pass за 12-19 марта: новинки, 15+ анонсов для подписки, что удалят и прочее

Новости Game Pass за 12-19 марта: новинки, 15+ анонсов для подписки, что удалят и прочее


Минувшая неделя, с 12 по 19 марта, стала богатой для подписки Game Pass. Произошло множество интересных новостей — анонсировали проекты на оставшуюся часть марта, объявили сразу о нескольких играх на будущее, стало известно про скоро покидающие подписку игры. Обо все по порядку в нашей еженедельной сводке новостей Game Pass.

Новые игры в Game Pass

За эту неделю в подписку Game Pass добавили 4 новых проекта:



Paradise Killer



Shredders



The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos



Tunic

В этой подборке особое внимание стоит обратить на игру Tunic. Проект добавили в Game Pass сразу после релиза, и он получил отличные оценки от критиков и игроков — его точно стоит опробовать.

Какие игры добавят скоро в Game Pass

Несколько анонсов новых игр для Game Pass состоялось на этой неделе:



Tainted Grail: Conquest – 22 марта



Zero Escape: The Nonary Games – 22 марта



Kraken Academy — 22 марта



Norco – 24 марта



F1 2021 EA Play – 24 марта



A Memoir Blue — 24 марта



Crusader Kings III (Xbox Series X | S) – 29 марта



Weird West – 31 марта



Chinatown Detective Agency — 7 апреля



Sniper Elite 5 — 26 мая



Escape Academy — июнь 2022 года



Immortality — лето 2022 года



Floppy Knights — 2 квартал 2022 года



Citizen Sleeper — нет даты релиза



Beacon Pines — нет даты релиза



Flintlock: The Siege of Dawn — нет даты релиза

Скоро удалят из Game Pass

Стало известно об играх, которые удалят из Game Pass в конце марта:



Madden NFL 20 (Xbox, PC, xCloud) EA Play



Narita Boy (Xbox, PC, xCloud)



Shadow Warrior 2 (Xbox, PC, xCloud)

Кроме того, 11 апреля из подписки Game Pass для PC удалят дополнения Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep и Forsaken.

Новые перки в Game Pass

В подписке Game Pass появился новый перк — для игры Century: Age Of Ashes.

Вместе с тем, объявлено, что игроков на следующей неделе ждет бесплатная подписка для Paramount+.

Интересные новости по Game Pass

Несколько интересных новостей по Game Pass за неделю:



Microsoft и Valve запустили поддержку Game Pass Ultimate на Steam Deck



Игры издательства Fellow Traveller будут в Game Pass в день релиза



Game Pass заметно повысил популярность Marvel’s Guardians of the Galaxy на Xbox



Еще 9 игр из Game Pass Ultimate получают сенсорное управление



F1 2019 скоро удалят из подписок Game Pass Ultimate и EA Play
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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