Новости Game Pass за 12-19 марта: новинки, 15+ анонсов для подписки, что удалят и прочее





Минувшая неделя, с 12 по 19 марта, стала богатой для подписки Game Pass. Произошло множество интересных новостей — анонсировали проекты на оставшуюся часть марта, объявили сразу о нескольких играх на будущее, стало известно про скоро покидающие подписку игры. Обо все по порядку в нашей еженедельной сводке новостей Game Pass.

Новые игры в Game Pass

За эту неделю в подписку Game Pass добавили 4 новых проекта:

Paradise KillerShreddersThe Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of ChaosTunic

В этой подборке особое внимание стоит обратить на игру Tunic. Проект добавили в Game Pass сразу после релиза, и он получил отличные оценки от критиков и игроков — его точно стоит опробовать.

Какие игры добавят скоро в Game Pass

Несколько анонсов новых игр для Game Pass состоялось на этой неделе:

Скоро удалят из Game Pass

Tainted Grail: Conquest – 22 мартаZero Escape: The Nonary Games – 22 мартаKraken Academy — 22 мартаNorco – 24 мартаF1 2021 EA Play – 24 мартаA Memoir Blue — 24 мартаCrusader Kings III (Xbox Series X | S) – 29 мартаWeird West – 31 мартаChinatown Detective Agency — 7 апреляSniper Elite 5 — 26 маяEscape Academy — июнь 2022 годаImmortality — лето 2022 годаFloppy Knights — 2 квартал 2022 годаCitizen Sleeper — нет даты релизаBeacon Pines — нет даты релизаFlintlock: The Siege of Dawn — нет даты релиза

Стало известно об играх, которые удалят из Game Pass в конце марта:

Madden NFL 20 (Xbox, PC, xCloud) EA PlayNarita Boy (Xbox, PC, xCloud)Shadow Warrior 2 (Xbox, PC, xCloud)

Кроме того, 11 апреля из подписки Game Pass для PC удалят дополнения Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep и Forsaken.

Новые перки в Game Pass

В подписке Game Pass появился новый перк — для игры Century: Age Of Ashes.

Вместе с тем, объявлено, что игроков на следующей неделе ждет бесплатная подписка для Paramount+.

Интересные новости по Game Pass

Несколько интересных новостей по Game Pass за неделю:

Microsoft и Valve запустили поддержку Game Pass Ultimate на Steam DeckИгры издательства Fellow Traveller будут в Game Pass в день релизаGame Pass заметно повысил популярность Marvel’s Guardians of the Galaxy на XboxЕще 9 игр из Game Pass Ultimate получают сенсорное управлениеF1 2019 скоро удалят из подписок Game Pass Ultimate и EA Play