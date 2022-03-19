Новости Game Pass за 12-19 марта: новинки, 15+ анонсов для подписки, что удалят и прочее
Минувшая неделя, с 12 по 19 марта, стала богатой для подписки Game Pass. Произошло множество интересных новостей — анонсировали проекты на оставшуюся часть марта, объявили сразу о нескольких играх на будущее, стало известно про скоро покидающие подписку игры. Обо все по порядку в нашей еженедельной сводке новостей Game Pass.
Новые игры в Game Pass
За эту неделю в подписку Game Pass добавили 4 новых проекта:
Paradise Killer
Shredders
The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos
Tunic
В этой подборке особое внимание стоит обратить на игру Tunic. Проект добавили в Game Pass сразу после релиза, и он получил отличные оценки от критиков и игроков — его точно стоит опробовать.
Какие игры добавят скоро в Game Pass
Несколько анонсов новых игр для Game Pass состоялось на этой неделе:
Tainted Grail: Conquest – 22 марта
Zero Escape: The Nonary Games – 22 марта
Kraken Academy — 22 марта
Norco – 24 марта
F1 2021 EA Play – 24 марта
A Memoir Blue — 24 марта
Crusader Kings III (Xbox Series X | S) – 29 марта
Weird West – 31 марта
Chinatown Detective Agency — 7 апреля
Sniper Elite 5 — 26 мая
Escape Academy — июнь 2022 года
Immortality — лето 2022 года
Floppy Knights — 2 квартал 2022 года
Citizen Sleeper — нет даты релиза
Beacon Pines — нет даты релиза
Flintlock: The Siege of Dawn — нет даты релиза
Скоро удалят из Game Pass
Стало известно об играх, которые удалят из Game Pass в конце марта:
Madden NFL 20 (Xbox, PC, xCloud) EA Play
Narita Boy (Xbox, PC, xCloud)
Shadow Warrior 2 (Xbox, PC, xCloud)
Кроме того, 11 апреля из подписки Game Pass для PC удалят дополнения Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep и Forsaken.
Новые перки в Game Pass
В подписке Game Pass появился новый перк — для игры Century: Age Of Ashes.
Вместе с тем, объявлено, что игроков на следующей неделе ждет бесплатная подписка для Paramount+.
Интересные новости по Game Pass
Несколько интересных новостей по Game Pass за неделю:
Microsoft и Valve запустили поддержку Game Pass Ultimate на Steam Deck
Игры издательства Fellow Traveller будут в Game Pass в день релиза
Game Pass заметно повысил популярность Marvel’s Guardians of the Galaxy на Xbox
Еще 9 игр из Game Pass Ultimate получают сенсорное управление
F1 2019 скоро удалят из подписок Game Pass Ultimate и EA Play