Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова высказалась о своей маленькой груди

Ольга Бузова высказалась о своей маленькой груди
У ведущей и певицы Ольги Бузовой возникли проблемы из-за бюста. Артистка в «Телеграм» показала свои рабочие будни. «Вы просили показывать съемочный процесс. Такое платьишко для первой сьемки, но есть проблема. Все хорошо, но лямочки спадают. А это уже 18 плюс. Сейчас жду продюсера съемки, чтобы придумать вариант», сказала Ольга Бузова.
Ольга Бузова топлес Позже Ольга Бузова сообщила, что поняла в чем ее проблема. «Сисек нет. Мы их затягиваем, но ничего не держится, посмотрите», — заявила Ольга Бузова. Напомним, что Ольга Бузова сейчас активно продвигает свой «Телеграм». На нее уже подписалось свыше восемьсот тысяч человек.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ольга Бузова высказалась о своей маленькой груди
Ольга Бузова высказалась о своей маленькой груди
Кристина Орбакайте прилетит из США и выйдет на сцену «Современника»
Кристина Орбакайте прилетит из США и выйдет на сцену «Современника»
Нюша поделилась пикантным фото с отдыха на Мальдивах
Нюша поделилась пикантным фото с отдыха на Мальдивах
Регина Тодоренко появилась на НТВ с заметно округлившимся животом
Регина Тодоренко появилась на НТВ с заметно округлившимся животом
Новости Game Pass за 12-19 марта: новинки, 15+ анонсов для подписки, что удалят и прочее
Новости Game Pass за 12-19 марта: новинки, 15+ анонсов для подписки,
Валя Карнавал и Саша Стоун перестали скрывать роман, порезвившись в постели
Валя Карнавал и Саша Стоун перестали скрывать роман, порезвившись в
Игра Tunic сразу после релиза в Game Pass получила сенсорное управление
Игра Tunic сразу после релиза в Game Pass получила сенсорное
Подведены итоги форума «Педагогическое образование в российском классическом университете»
Подведены итоги форума «Педагогическое образование в российском
Ксения Собчак удивила сменой имиджа
Ксения Собчак удивила сменой имиджа
Дмитрий Шепелев рассказал о своей эмиграции
Дмитрий Шепелев рассказал о своей эмиграции
США хотят отключить Россию от GPS
США хотят отключить Россию от GPS
Ubisoft перенесла дату релиза Roller Champions на «позднюю весну»
Ubisoft перенесла дату релиза Roller Champions на «позднюю весну»

Топ на сегодня

Новый геймплей Trek to Yomi от IGN в раннем превью игры
Новый геймплей Trek to Yomi от IGN в раннем превью игры
Дмитрий Шепелев ответил поклонникам, где находится
Дмитрий Шепелев ответил поклонникам, где находится
Стефания Маликова в шоке от двуличных подписчиков
Стефания Маликова в шоке от двуличных подписчиков
Татьяна Тотьмянина публично поздравила мужа - именинника
Татьяна Тотьмянина публично поздравила мужа - именинника
Wildcat Gun Machine выходит на приставках Xbox в начале мая
Wildcat Gun Machine выходит на приставках Xbox в начале мая

Еще по теме

Ольга Бузова удивила поклонников своим безвкусным макияжем
Ольга Бузова устроила скандал на съемках шоу #ЗВЕЗДАПОЙ
Ольга Бузова раскрыла, какую сексуальную фантазию Тарасова ей не удалось реализовать
Ольга Бузова и Батрутдинов записали видео со своего московского свидания