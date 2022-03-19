Ольга Бузова высказалась о своей маленькой груди

У ведущей и певицы Ольги Бузовой возникли проблемы из-за бюста. Артистка в «Телеграм» показала свои рабочие будни. «Вы просили показывать съемочный процесс. Такое платьишко для первой сьемки, но есть проблема. Все хорошо, но лямочки спадают. А это уже 18 плюс. Сейчас жду продюсера съемки, чтобы придумать вариант», сказала Ольга Бузова.Ольга Бузова топлес Позже Ольга Бузова сообщила, что поняла в чем ее проблема. «Сисек нет. Мы их затягиваем, но ничего не держится, посмотрите», — заявила Ольга Бузова. Напомним, что Ольга Бузова сейчас активно продвигает свой «Телеграм». На нее уже подписалось свыше восемьсот тысяч человек.