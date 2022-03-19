Подведены итоги форума «Педагогическое образование в российском классическом университете»

Первый Всероссийский форум «Педагогическое образование в российском классическом университете» прошел на базе Российской академии образования. В очном и онлайн-формате его участниками стали более 700 представителей российских и зарубежных вузов, в которых занимаются подготовкой будущих учителей, а также ведущие ученые, эксперты, представители федеральных органов управления образованием.

Они обсудили ключевые направления развития педагогических программ в классических университетов, обеспечение единого образовательного пространства, совершенствование совершенствование моделей постдипломного сопровождения профессиональной деятельности педагога, усиление профориентационной работы среди школьников, обеспечение новых подходов к организации и проведению педагогических практик, проблемы цифровизации педагогического образования.

Ключевым событием форума стал международный круглый стол «Развитие педагогического образования на пространстве СНГ». Его участники обсудили модели повышения качества профессиональной педагогической подготовки, модернизацию системы непрерывного педагогического образования в контексте современных вызовов, подходы к развитию интеграции в области педагогического образования в странах СНГ.

Мероприятия проводились не только на основной площадке форума в Российской академии образования, но и в МГУ имени М.В. Ломоносова, Московском государственном педагогическом университете и в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Акцент был сделан на взаимосвязи образовательных программ магистратуры и актуальных потребностей экономики и рынка труда, стратегии подготовки педагогических кадров в современном техническом вузе, научно-исследовательской работе в рамках подготовки педагогических кадров.