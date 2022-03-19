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Продюсер рассказал, почему Светлана Лобода и другие артисты сбежали заграницу

Продюсер рассказал, почему Светлана Лобода и другие артисты сбежали заграницу
Мужчина уверят, что певица Светлана Лобода работала в России ради того, чтобы меньше платить налогов. Продюсер и основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов объяснил, почему многие украинские артисты предпочли иметь гражданство других стран. Оказывается, по причине коммерческой выгоды. На Украине, по его данным, начиная с 2014 года, представителей шоу-бизнеса обложили очень высокими налогами. «На Украине с 2014 года правительство смотрит на артистов и их заработки с лупой. Там условия безвыходные: 80% денег, заработанных в России, от звезд требуют отдавать стране в качестве налогов. Поэтому знаменитости предпочитают получать гражданство других стран и платить налоги в Европе. Чисто коммерческая логика», — высказался Кирилл Чибисов.
Светлана Лобода Продюсер не сомневается в том, что все свои деньги украинские звезды заработали именно в России, поскольку на Украине почти нет корпоративов и к тому же артистам там не платят такие щедрые гонорары. «На Украине почти нет корпоративов — дай бог, 10 штук в год на каждого артиста и за очень скромные деньги: гонорары там в три раза меньше, чем у нас», — цитирует kp.ru Кирилла Чибисова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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