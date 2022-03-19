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Расторгуев прошелся по Светлане Лободе

Расторгуев прошелся по Светлане Лободе
Артист считает, что певица Светлана Лобода должна зарабатывать у себя на родине. Певец Николай Расторгуев в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским высказался об украинских артистах, которые были резко против спецоперации России в Донбассе. Ведущий привел в пример певицу Светлану Лободу, которая не поддерживает спецоперацию и уже не раз об этом открыто заявляла. «То, что мы читаем – стоит ли этому верить вообще. Пострадал тот то, санкции против того-то. Я не знаю честно, не в курсе. Пусть работают. Если нет высказываний против России и против нас, то пусть работают. Ради Бога», сказал Николай Расторгуев. «У всех есть», — подметил Антон Красовский.
Светлана Лобода «Тогда пусть работают у себя. Там огромный рынок. Они все работали здесь в России. Все. И зарабатывали все. Не на Украине, а в России. Наша страна должна быть последовательной, если в нее плюют и топчут ногами», — заметил Николай Расторгуев. Напомним, что многие украинские звезды в последнее время негативно высказываются в адрес России. Некоторые из них уже попали в так называемый «запретный список». Путь в нашу страну им заказан. В нем значится и Светлана Лобода.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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