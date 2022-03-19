Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Регина Тодоренко появилась на НТВ с заметно округлившимся животом

Регина Тодоренко появилась на НТВ с заметно округлившимся животом
Телеведущая Регина Тодоренко  перестала скрывать беременность и снялась в новом выпуске шоу «Маска» на НТВ в облегающем платье. Регина Тодоренко и Влад Топалов счастливы в браке почти четыре года. Знаменитости растят сына Майкла и теперь, очевидно, готовятся стать родителями во второй раз. Многочисленные поклонники давно подозревали, что Регина Тодоренко намерена родить еще одного малыша. Девушка с прекрасной фигурой в последние месяцы отдавала предпочтение нарядам свободного кроя, скрывающим талию и старалась не показывать в социальных сетях свои снимки «в полный рост». Однако сама звезда, как и ее супруг, упорно отмалчивались в ответ на все вопросы о скором пополнении. Проект «Маска», в котором Тодоренко уже несколько сезонов подряд занимает место одного из членов жюри, неожиданно раскрыл и ее собственный секрет. В видео, анонсирующем новый выпуск шоу, Регина появилась в обтягивающем розовом платье с рюшами, которое уже не смогло скрыть ее внушительный живот. Анонс проекта показал официальный телеграм-канал проекта.
Регина Тодоренко. Стоп-кадр: t.me/ntv_maska Судя по всему, до родов Тодоренко осталось рукой подать. Поклонники проекта пишут в комментариях под роликом слова поздравления для любимой ведущей и предполагают, что малыш появится на свет уже в конце мая. «Регина, вам точно нельзя волноваться!», «Ого, поздравляю!», «Регине, оказывается, скоро рожать! Прекрасный сюрприз», - пишут поклонники телеведущей. Тем временем ни Тодоренко, ни Топалов эти кадры пока не прокомментировали - официально о беременности они не сообщали и никаких деталей, вроде пола малыша и предполагаемой даты родов, пока не раскрывали. Напомним, что первый наследник звезд, Майкл, которому уже исполнилось три года, появился на свет в одной из столичных клиник. Вероятнее всего и второго малыша знаменитость, вопреки моде, родит в России.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Нюша поделилась пикантным фото с отдыха на Мальдивах
Нюша поделилась пикантным фото с отдыха на Мальдивах
Регина Тодоренко появилась на НТВ с заметно округлившимся животом
Регина Тодоренко появилась на НТВ с заметно округлившимся животом
Новости Game Pass за 12-19 марта: новинки, 15+ анонсов для подписки, что удалят и прочее
Новости Game Pass за 12-19 марта: новинки, 15+ анонсов для подписки,
Валя Карнавал и Саша Стоун перестали скрывать роман, порезвившись в постели
Валя Карнавал и Саша Стоун перестали скрывать роман, порезвившись в
Игра Tunic сразу после релиза в Game Pass получила сенсорное управление
Игра Tunic сразу после релиза в Game Pass получила сенсорное
Подведены итоги форума «Педагогическое образование в российском классическом университете»
Подведены итоги форума «Педагогическое образование в российском
Ксения Собчак удивила сменой имиджа
Ксения Собчак удивила сменой имиджа
Дмитрий Шепелев рассказал о своей эмиграции
Дмитрий Шепелев рассказал о своей эмиграции
США хотят отключить Россию от GPS
США хотят отключить Россию от GPS
Ubisoft перенесла дату релиза Roller Champions на «позднюю весну»
Ubisoft перенесла дату релиза Roller Champions на «позднюю весну»
Расторгуев прошелся по Светлане Лободе
Расторгуев прошелся по Светлане Лободе
Глюкоза работает над еще одним ребенком
Глюкоза работает над еще одним ребенком

Топ на сегодня

Новый геймплей Trek to Yomi от IGN в раннем превью игры
Новый геймплей Trek to Yomi от IGN в раннем превью игры
Дмитрий Шепелев ответил поклонникам, где находится
Дмитрий Шепелев ответил поклонникам, где находится
Стефания Маликова в шоке от двуличных подписчиков
Стефания Маликова в шоке от двуличных подписчиков
Татьяна Тотьмянина публично поздравила мужа - именинника
Татьяна Тотьмянина публично поздравила мужа - именинника
Wildcat Gun Machine выходит на приставках Xbox в начале мая
Wildcat Gun Machine выходит на приставках Xbox в начале мая

Еще по теме

Тодоренко с огромным животом рассказала о второй беременности
Регина Тодоренко отправилась на отдых в Россию (ФОТО)
Регина Тодоренко сделала коллаж из своих снимков (фото)
Регина Тодоренко получила звание Телеведущая Года