Регина Тодоренко появилась на НТВ с заметно округлившимся животом

Телеведущая Регина Тодоренко перестала скрывать беременность и снялась в новом выпуске шоу «Маска» на НТВ в облегающем платье. Регина Тодоренко и Влад Топалов счастливы в браке почти четыре года. Знаменитости растят сына Майкла и теперь, очевидно, готовятся стать родителями во второй раз. Многочисленные поклонники давно подозревали, что Регина Тодоренко намерена родить еще одного малыша. Девушка с прекрасной фигурой в последние месяцы отдавала предпочтение нарядам свободного кроя, скрывающим талию и старалась не показывать в социальных сетях свои снимки «в полный рост». Однако сама звезда, как и ее супруг, упорно отмалчивались в ответ на все вопросы о скором пополнении. Проект «Маска», в котором Тодоренко уже несколько сезонов подряд занимает место одного из членов жюри, неожиданно раскрыл и ее собственный секрет. В видео, анонсирующем новый выпуск шоу, Регина появилась в обтягивающем розовом платье с рюшами, которое уже не смогло скрыть ее внушительный живот. Анонс проекта показал официальный телеграм-канал проекта.Регина Тодоренко. Стоп-кадр: t.me/ntv_maska Судя по всему, до родов Тодоренко осталось рукой подать. Поклонники проекта пишут в комментариях под роликом слова поздравления для любимой ведущей и предполагают, что малыш появится на свет уже в конце мая. «Регина, вам точно нельзя волноваться!», «Ого, поздравляю!», «Регине, оказывается, скоро рожать! Прекрасный сюрприз», - пишут поклонники телеведущей. Тем временем ни Тодоренко, ни Топалов эти кадры пока не прокомментировали - официально о беременности они не сообщали и никаких деталей, вроде пола малыша и предполагаемой даты родов, пока не раскрывали. Напомним, что первый наследник звезд, Майкл, которому уже исполнилось три года, появился на свет в одной из столичных клиник. Вероятнее всего и второго малыша знаменитость, вопреки моде, родит в России.