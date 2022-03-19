Россия отметила восьмую годовщину воссоединения с Крымом

Вадим Карасев

По всей стране прошли акции, флешмобы и митинги-концерты в честь восьмой годовщины с момента воссоединения Крыма и России.

Первым эту торжественную дату начал отмечать Дальний Восток. Во всех городах самой большой части нашей страны тысячи людей вышли, чтобы выразить своё отношение к этому историческому событию.

Всех их объединяет одно - любовь к Родине и отсутствие сомнений, что решение, принятое 8 лет назад, было правильным.

В Новосибирске на "Локомотив-Арена" прошел патриотический концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией "Крымская весна". В мероприятии приняло участие свыше 5 тыс. человек.

В городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа состоялся автопробег, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией и в поддержку Российской армии. В нем поучаствовало более сотни жителей — ветераны боевых действий, представители общественных организаций, просто неравнодушные горожане. Автомобили выстроились в форме буквы "Z", а затем колонна из 37 машин отправилась по улицам города.

В Иркутской областной филармонии состоялся митинг-концерт "За мир! За Россию! За президента!". Кроме того, на главных улицах города прошел автопробег, в котором участвовало около 100 машин. Перед стартом автоколонны на площадке прошел концерт, организованный артистами "Театра народной драмы".

В Якутске более 3,5 тысячи жителей собрались на Комсомольской площади не только отметить знаменательное событие, но и поддержать жителей Донбасса и российскую армию, проводящую спецоперацию на Украине.

В столице Брянской области прошла патриотическая акция "Голубь мира", именно она дала старт торжественным мероприятиям, посвященным восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В Новочебоксарске республики Чувашия центр развития творчества детей и юношества провел патриотическую акцию в честь праздника, в которой приняло участие 150 человек.

В Свердловской области в 47 муниципалитетах встретили Крымскую весну. Всего в регионе прошло 33 митинга, одна демонстрация и два флешмоба. Центральный митинг состоялся в Екатеринбурге, он собрал тысячи горожан. Участники пришли на акцию с флагами России, транспарантами "Своих не бросаем", "Уральский характер", "За Россию, за мир, за президента".

Крым