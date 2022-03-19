Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия отметила восьмую годовщину воссоединения с Крымом

Россия отметила восьмую годовщину воссоединения с Крымом

По всей стране прошли акции, флешмобы и митинги-концерты в честь восьмой годовщины с момента воссоединения Крыма и России.

Первым эту торжественную дату начал отмечать Дальний Восток. Во всех городах самой большой части нашей страны тысячи людей вышли, чтобы выразить своё отношение к этому историческому событию.


Всех их объединяет одно - любовь к Родине и отсутствие сомнений, что решение, принятое 8 лет назад, было правильным.

В Новосибирске на "Локомотив-Арена" прошел патриотический концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией "Крымская весна". В мероприятии приняло участие свыше 5 тыс. человек.

В городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа состоялся автопробег, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией и в поддержку Российской армии. В нем поучаствовало более сотни жителей — ветераны боевых действий, представители общественных организаций, просто неравнодушные горожане. Автомобили выстроились в форме буквы "Z", а затем колонна из 37 машин отправилась по улицам города.

В Иркутской областной филармонии состоялся митинг-концерт "За мир! За Россию! За президента!". Кроме того, на главных улицах города прошел автопробег, в котором участвовало около 100 машин. Перед стартом автоколонны на площадке прошел концерт, организованный артистами "Театра народной драмы".

В Якутске более 3,5 тысячи жителей собрались на Комсомольской площади не только отметить знаменательное событие, но и поддержать жителей Донбасса и российскую армию, проводящую спецоперацию на Украине.

В столице Брянской области прошла патриотическая акция "Голубь мира", именно она дала старт торжественным мероприятиям, посвященным восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В Новочебоксарске республики Чувашия центр развития творчества детей и юношества провел патриотическую акцию в честь праздника, в которой приняло участие 150 человек.


В Свердловской области в 47 муниципалитетах встретили Крымскую весну. Всего в регионе прошло 33 митинга, одна демонстрация и два флешмоба. Центральный митинг состоялся в Екатеринбурге, он собрал тысячи горожан. Участники пришли на акцию с флагами России, транспарантами "Своих не бросаем", "Уральский характер", "За Россию, за мир, за президента".

Крым
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Россия отметила восьмую годовщину воссоединения с Крымом
Россия отметила восьмую годовщину воссоединения с Крымом
Wildcat Gun Machine выходит на приставках Xbox в начале мая
Wildcat Gun Machine выходит на приставках Xbox в начале мая
Стефания Маликова в шоке от двуличных подписчиков
Стефания Маликова в шоке от двуличных подписчиков
Татьяна Тотьмянина публично поздравила мужа - именинника
Татьяна Тотьмянина публично поздравила мужа - именинника
Новый геймплей Trek to Yomi от IGN в раннем превью игры
Новый геймплей Trek to Yomi от IGN в раннем превью игры
С бесплатным обновлением в Aragami 2 добавили новый режим
С бесплатным обновлением в Aragami 2 добавили новый режим
Дмитрий Шепелев ответил поклонникам, где находится
Дмитрий Шепелев ответил поклонникам, где находится
Сергей Сафронов после рака панически боится любых симптомов
Сергей Сафронов после рака панически боится любых симптомов
В России разрешили тестировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования
В России разрешили тестировать беспилотные автомобили на дорогах
На Xbox усложнят отправку клипов Game DVR в соцсети
На Xbox усложнят отправку клипов Game DVR в соцсети
Подписчики Game Pass Ultimate смогут посмотреть сериал Halo бесплатно
Подписчики Game Pass Ultimate смогут посмотреть сериал Halo бесплатно
Эвелина Блёданс продемонстрировала стройную фигуру на фото в бикини
Эвелина Блёданс продемонстрировала стройную фигуру на фото в бикини

Топ на сегодня

Лариса Гузеева спасается от сумасшествия
Лариса Гузеева спасается от сумасшествия
Алеся Кафельникова решила поправить фигуру после родов с помощью пластики
Алеся Кафельникова решила поправить фигуру после родов с помощью
Муж Софьи Эрнст, Константин покинул свой пост в МТС
Муж Софьи Эрнст, Константин покинул свой пост в МТС
6 самых мощных мест силы в России
6 самых мощных мест силы в России
Кармические задачи Весов и пути их решения
Кармические задачи Весов и пути их решения

Еще по теме

Камчатка первой в России провела митинг в честь годовщины воссоединения с Крымом
В Крыму начали подготовку к четвертой годовщине воссоединения с Россией
В Сети опубликовано видео праздничного салюта в Симферополе
Попытка сенатора найти карту с российским Крымом обернулась провалом