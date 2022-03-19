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Сергей Полунин перенес шоу из-за операции

Сергей Полунин перенес шоу из-за операции
32-летний звезда балета Сергей Полунин рассказал о своем самочувствии. Артист балета серьезно повредил ногу во время концерта. Сергей Полунин рассказал, как прошла операция, и сможет ли он вновь выйти на сцену. Экс-солист Большого театра получил травму на гала-концерте звезд российского балета в Красноярске. Артисту понадобилась срочная операция. О состоянии танцовщика сообщила фигуристка Елена Ильиных. Она отметила, что муж сохраняет бодрость духа даже в больнице.
Сергей Полунин Сергей рассказал, как прошла его операция. Он рассказал подробности — у него было порвано ахиллово сухожилие на правой ноге. Врачи сшили связки экс-премьера Королевского балета в Лондоне. Теперь он должен проходить восстановительную терапию. Муж спортсменки показал, как находится на процедурах, лежа на больничной кушетке. «Восстанавливаюсь быстро — спасибо лучшим людям за сшивание моей ноги. Надеюсь, буду сильнее, чем раньше. Из-за множества травм было почти невозможно прыгать с правой ноги. Надеюсь, с новым ахиллом будет лучше. Выступать нельзя в течение нескольких месяцев. Я не могу дождаться, когда вернусь и буду танцевать вживую для людей. Шоу перенесены на несколько месяцев позже», — заявил Полунин.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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