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США хотят отключить Россию от GPS

США хотят отключить Россию от GPS

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о планах США отключить Россию от Глобальной системы позиционирования (GPS) в рамках санкционного давления из-за спецоперации на Украине.

"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", - сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" в Самаре.


Он призвал не "напрягаться" по этому поводу, поскольку в России навигация будет обеспечена национальной системой ГЛОНАСС.

Ранее "Роскосмос" пообещал создать к 2025 году суверенный спутниковый интернет.

санкции Дмитрий Рогозин GPS
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По материалам: uposters.ru

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