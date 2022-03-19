Ubisoft перенесла дату релиза Roller Champions на «позднюю весну»





Игра Roller Champions, которая была анонсирована на E3 в 2019 году, не выйдет в марте, как предполагалось ранее. Изначально проект вообще должен был стать доступен игрокам в 2020 году, потом его перенесли на 2021 год, а далее на финансовый квартал, который завершается 31 марта 2022 года. И игра вновь не успеет выйти в срок, о чем сообщили разработчики.

В Discord создатели Roller Champions объявили, что приняли решение перенести игру на «позднюю весну». Разработчики заверили, что проект точно появится в ближайшее время, а дополнительные несколько недель/месяцев требуют, чтобы отполировать игру.

Напомним, что Roller Champions — это спортивная аркада, в которой команды на роликах должны сражаться за мяч. Релиз проекта состоится на Xbox One, Playstation 4, PC, Switch и мобильных платформах. Распространяться игра Roller Champions будет условно-бесплатно.

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