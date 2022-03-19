В ОАЭ потребовали вывода американских войск из Сирии

Вадим Карасев

Президент Сирии Башар Асад провел переговоры с высокопоставленными представителями Объединенных Арабских Эмиратов и заручился их поддержкой. Первый с начала войны в Сирии визит Асада в арабскую страну освещают местные СМИ.

Как уточняется, сирийский лидер встретился в ОАЭ с вице-президентом, премьер-министром страны шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом и наследным принцем Абу-Даби, командующим Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Сирия является основной опорой безопасности арабских стран, и позиция ОАЭ в поддержку ее территориального единства и стабильности остается неизменной", - заявил по итогам переговоров Аль Нахайян.

Он призвал к выводу всех иностранных войск, которые находятся незаконно на сирийской территории. Подобную деятельность продолжают, в частности, вести в Сирии американские войска, которые уже не раз были уличены в контрабанде сирийской нефти в Ирак.



Визит Асада в ОАЭ уже прокомментировали в Госдепартаменте США. Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Нед Прайс выразил "глубокое разочарование" по этому поводу.

Сирия и ОАЭ восстановили дипломатические отношения в декабре 2018 года. Власти Эмиратов официально признали ошибкой приостановку с 2011 года членства Дамаска в Лиге арабских государств и поддерживают его возвращение в организацию.

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