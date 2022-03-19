Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В ОАЭ потребовали вывода американских войск из Сирии

В ОАЭ потребовали вывода американских войск из Сирии

Президент Сирии Башар Асад провел переговоры с высокопоставленными представителями Объединенных Арабских Эмиратов и заручился их поддержкой. Первый с начала войны в Сирии визит Асада в арабскую страну освещают местные СМИ.

Как уточняется, сирийский лидер встретился в ОАЭ с вице-президентом, премьер-министром страны шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом и наследным принцем Абу-Даби, командующим Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.


"Сирия является основной опорой безопасности арабских стран, и позиция ОАЭ в поддержку ее территориального единства и стабильности остается неизменной", - заявил по итогам переговоров Аль Нахайян.

Он призвал к выводу всех иностранных войск, которые находятся незаконно на сирийской территории. Подобную деятельность продолжают, в частности, вести в Сирии американские войска, которые уже не раз были уличены в контрабанде сирийской нефти в Ирак.

Визит Асада в ОАЭ уже прокомментировали в Госдепартаменте США. Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Нед Прайс выразил "глубокое разочарование" по этому поводу.

Сирия и ОАЭ восстановили дипломатические отношения в декабре 2018 года. Власти Эмиратов официально признали ошибкой приостановку с 2011 года членства Дамаска в Лиге арабских государств и поддерживают его возвращение в организацию.

армия США ОАЭ Сирия Башар Асад
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Коллекционер показал комплект разработки оригинального Xbox
Коллекционер показал комплект разработки оригинального Xbox
A Memoir Blue выйдет на следующей неделе в Game Pass, сразу после релиза
A Memoir Blue выйдет на следующей неделе в Game Pass, сразу после
В ОАЭ потребовали вывода американских войск из Сирии
В ОАЭ потребовали вывода американских войск из Сирии
Microsoft и Valve запустили поддержку Game Pass Ultimate на Steam Deck
Microsoft и Valve запустили поддержку Game Pass Ultimate на Steam Deck
Дима Билан скрывает, что ему делали во время двухчасовой операции
Дима Билан скрывает, что ему делали во время двухчасовой операции
Ксения Собчак высказала свое мнение о родине
Ксения Собчак высказала свое мнение о родине
Константин Богомолов вернулся домой без Собчак
Константин Богомолов вернулся домой без Собчак
Виктория Боня с Алексом Смерфитом вместе отпраздновали день рождения дочки
Виктория Боня с Алексом Смерфитом вместе отпраздновали день рождения
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Скорпионам
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Скорпионам
Продюсер рассказал, почему Светлана Лобода и другие артисты сбежали заграницу
Продюсер рассказал, почему Светлана Лобода и другие артисты сбежали
Сергей Полунин перенес шоу из-за операции
Сергей Полунин перенес шоу из-за операции
Яна Рудковская посмеялась над угрозами закрытия магазинов Apple
Яна Рудковская посмеялась над угрозами закрытия магазинов Apple

Топ на сегодня

Forbes: RuTracker пообещал оставить сайт недоступным для россиян — даже если его разблокирует Роскомнадзор
Forbes: RuTracker пообещал оставить сайт недоступным для россиян —
ЕС впервые в истории профинансирует поставки оружия Украине во время конфликта
ЕС впервые в истории профинансирует поставки оружия Украине во время
"Страшная ситуация": глава UFC пожаловался на цензуру в США
"Страшная ситуация": глава UFC пожаловался на цензуру в США
Стартовал прием заявок от студентов и аспирантов на получение стипендий президента и Правительства России
Стартовал прием заявок от студентов и аспирантов на получение
Григорий Лепс лишился миллионов из-за санкций
Григорий Лепс лишился миллионов из-за санкций

Еще по теме

Лукашенко подсказал арабским шейхам, как можно разбогатеть
Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили двустороннее сотрудничество
Президент Белоруссии отправится с визитом в Катар и ОАЭ
Керри выразил обеспокоенность гуманитарной операцией РФ в Алеппо