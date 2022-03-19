Валя Карнавал и Саша Стоун перестали скрывать роман, порезвившись в постели

Вадим Карасев

20-летняя Валя Карнавал и 22-летний Саша Стоун подтвердили слухи о своем романе, в котором их уже давно подозревают поклонники.

Саша Стоун опубликовал в соцсетях фото, на котором держит девушку за руку, сидя за рулем автомобиля.



"Мы парим и держим пари, нам завидует весь мир", — подписал блогер романтичный снимок.



Сама Валя Карнавал в свою очередь опубликовала видеокадры из спальни, на которых Саша Стоун в какой-то момент поднимает ее на руки и начинает кружить, после чего бросает в кровать и сам прыгает к ней.

Также Саша Стоун накануне выкупил ради свидания с Валей Карнавал все билеты на киносеанс, а когда девушка случайно упала, принялся называть ее "заей", а также обнимать и нежно целовать. Судя по всему, блогеры решили больше не скрывать от поклонников свои отношения.

Напомним, пара познакомилась на шоу "Звезды в Африке", в котором Валя Карнавал проводила со Стоуном много времени. Звезды трогательно обнимались и ворковали, тогда как Саша Стоун говорил о своих чувствах.

Как писал NEWSTES, ранее превращающийся в "скелета" Моргенштерн пожаловался на свое состояние.

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