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Виктория Боня с Алексом Смерфитом вместе отпраздновали день рождения дочки

Виктория Боня с Алексом Смерфитом вместе отпраздновали день рождения дочки
Экс-звезда «Дома-2», Виктория Боня и ее гражданский муж Алекс Смерфит воссоединились на 10-летии дочери. Виктория Боня и сын ирландского миллиардера Алекс Смерфит расстались пять лет назад, но сохранили теплые отношения. Они вместе заботятся о дочери Анджелине. Накануне бывшие супруги воссоединились, чтобы отметить день рождения девочки. Анджелине исполнилось 10 лет. Виктория и Алекс привели дочку в один из ресторанов Монако, где они оба живут уже много лет. По словам Бони, праздник получился милым и семейным. Более пышное торжество для друзей Анджелины Виктория собирается устроить на следующей неделе. «Сегодня у нас был маленький семейный обед, а на следующей неделе Энджи будет делать пижамную вечеринку для друзей», – рассказала Боня в соцсетях.
                                            Анжелина Смерфит Телеведущая поделилась видеороликом, в котором она показала трогательный момент поздравления дочери. Сотрудники ресторана спели Анджелине праздничную песню и вручили торт, украшенный бенгальскими огнями. «Сегодня день рождения Анджелины, первая круглая дата. Эти десять лет пролетели так быстро, что я не успела даже опомниться. Доченька, поздравляю! Ты - самое главное событие в моей жизни, и горжусь тем, что я твоя мама. Твое доброе сердечко всегда меня радует и восхищает! Дай Боже, чтобы ты всегда была счастлива, любима и здорова. Люблю», - пожелала Виктория дочке.

В кадр попала не только счастливая именинница, задувающая свечки, но и ее отец. Подписчики модели удивились тому, как изменился Алекс. Молодой человек пришел в ресторан в элегантном костюме и дорогих очках. Судя по всему, он явился из офиса. Возможно, Алекс занялся семейным бизнесом: его отец, ирландско-британский миллионер Майкл Смерфит является владельцем крупной транснациональной корпорации по производству крафтовой упаковки.
Алекс Смерфит «Какой Алекс красивый!», «Хоть бы вы помирились с Алексом», «Так приятно, когда вы вместе», «Было бы здорово, если бы вы сошлись», – написали поклонники в комментариях. Недавно Виктория сообщила, что расторгла помолвку с женихом-иностранцем. То, что между ней и ее женихом не все ладно, подписчики заподозрили, когда Виктория спросила у них: а не воссоединиться ли ей снова с Алексом Смерфитом? Модель опубликовала видеоролик, в котором подруга уговаривает ее снова сойтись с бывшим мужем. С Алексом Виктория прожила семь лет, причем их совместная жизнь начиналась в России. Но официально свои отношения они так и не оформили. Боня и Смерфит разошлись в 2017 году. Позже Виктория переехала в Монако, чтобы Анджелина могла постоянно видеться с отцом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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