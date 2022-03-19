Wildcat Gun Machine выходит на приставках Xbox в начале мая





Студия Chunkybox Games объявила дату релиза проекта Wildcat Gun Machine на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. Проект станет доступен игрокам уже 4 мая 2022 года.

Игра Wildcat Gun Machine представляет собой экшен с подземельями, огромным количеством оружия и сложными боссами. По сюжету, игрокам предстоит освобождать огромных боевых роботов, одержимых древними демоническими богами. Разработчики обещают «тщательно проработанные бои без случайной генерации событий».

Ниже можно посмотреть трейлер Wildcat Gun Machine с объявлением даты релиза.

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