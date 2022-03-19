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Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Скорпионам

Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Скорпионам

Нумерологи и астрология — две древнейшие науки, которые часто пересекаются. Эксперты рассказали, какое число помогает Скорпионам оставаться удачливыми и успешными во всех сферах жизни.


Нумерология может ответить на множество вопросов. Например, при помощи этой науки можно узнать, сколько продлятся отношения, каковы ваши кармические задачи и так далее. Если вы знаете, какое число вам покровительствует, вы всегда на коне. Скорпионы в этом плане не являются исключением. 

Расчет числа удачи для Скорпионов

Чтобы узнать, что за число руководит судьбой Скорпионов и оказывает на них мощное благотворное воздействие, необходимо знать две вещи: порядковый номер этого Знака Зодиака с начала астрологического круга, а также даты начала окончания пребывания Солнца в этом Знаке.

Скорпион — восьмой по счету Знак Зодиака. Он становится актуальным для всех, кто рождается в отрезок времени с 24 октября по 22 ноября. Складывает цифры этих дат с порядковым номером Скорпиона:

(2+4+1+0)+(2+2+1+1)+8=21. 2+1=3.


Получается, что покровителем Скорпионов является число 3. Именно оно наделяет этих людей сильной интуицией и стремлением к духовному развитию, созданию семьи. Тройка наделяет Скорпионов не только мудростью, но и некоторыми негативными чертами характера — например, оно делает так, что любое неосторожное замечание в адрес Скорпионов может вызвать болезненную реакцию.

Что бы Скорпионы не делали, Тройка помогает им отделять важное от напускного и притягивает к представителям данного Знака хороших людей, которые помогают им в трудные моменты.

Как правильно использовать Скорпионам энергетику Тройки

Во-первых, нужно постоянно заниматься духовными практиками: медитациями, читать мантры, молитвы, посещать места силы. Также нужно общаться с духовно развитыми людьми, набираясь у них опыта и перенимая у них важные жизненные принципы. Без всего этого число 3 утратит способность оказывать Скорпионам поддержку.

Духовно развитые Скорпионы всегда будут иметь цель в жизни и всегда смогут преодолевать препятствия без каких-либо проблем.

Из-за покровительства числа 3 у Скорпионов самым продуктивным временем суток является отрезок с 12:00 до 12:59, а также с 3:00 до 3:59. Лучшее время для получения знаний и духовного развития — среда и воскресенье. Также Скорпионам везет в следующие числа каждого месяца: 3, 12, 21, 30.


Самые лучшие талисманы, стимулирующие Тройку на максимальную активность — это деревянные, керамические и мельхиоровые украшения. Лучшие минералы-талисманы: авантюрин, циркон, берилл.

Также очень полезно использовать в качестве помощника на каждый день руну под названием Уруз. Она олицетворяет собой духовное перерождение, а также помогает человеку в реализации задуманного. Вот как выглядит эта руна:


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По материалам: dailyhoro.ru

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