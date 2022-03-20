Агата Муцениеце показала свой способ борьбы со стрессом

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце поделилась упражнением, которое снимает стресс. Бывшая жена Павла Прилучного, Агата Муцениеце перепугала своих поклонников, показав, как борется со стрессом. В Телеграм она выложила ролик, в котором на счет «три-пятнадцать», начинает истошно орать прямо в автомобиле. Правда сначала оглянулась по сторонам, чтобы своей выходкой не привести шокированных водителей к ДТП.Агата Муцениеце кричит в машине В комментариях подписчики отметили, что предупреждать же надо, а потом согласились, что такой способ действительно помогает в критических ситуациях. «😂 Это действительно помогает!», «Классно!!», «Думала, что так делают где-нибудь в безлюдном месте. В лесу например😁», «Попробовала эту технику сыном, ему 5 лет. У него кашель прошел. Значит стоял блок . Агата, благодарю за практику. Работает 100 процентов», - написали поклонники актрисы. Полностью на стороне Агаты и психолог Наталья Панфилова, пояснившая, что этот громкий, но эффективный метод не актрисой придуман, а давно и широко известен. «Можно покричать, дать себе лишнюю физическую нагрузку, пробежать лишний километр в парке или в сквере. Если есть спортклубы, попросить там нагрузку, где можно покряхтеть», — посоветовала специалист в беседе с Day.ru. Причем, делать все это нужно с максимальной самоотдачей, чтобы таким образом избавиться от внутреннего напряжения через руки и ноги. Организм таким образом выбрасывает негатив, который обладает мощным разрушающим действием. И вообще в любой тревожной или стрессовой ситуации нужно срочно себя чем-нибудь занять. Очень хорошо подходит деятельность, которую до этого постоянно откладывали на потом. Например, можно провести генеральную уборку, разобрать давние завалы или выбросить старые вещи.