Анна Нетребко обнародовала свой диагноз, из-за которого не выходит на сцену

Оперная певица Анна Нетребко объяснила, почему пока не выступает. Вот уже больше трех недель Анна Нетребко не выходит на большую сцену. В начале марта появилась информация о том, что оперная дива была уволена из миланского театра «Ла Скала» и баварской оперы. Артистка не подтверждала слухи об увольнении, однако в постановках, где она была задействована, появились замены. Сегодня Нетребко опубликовала результат теста, который объясняет её отсутствие. Как выяснилось, некоторое время назад она заразилась омикроном. О том, что российской звезде удалось победить опасный штамм коронавирусной инфекции, стало известно из Сети.Анна Нетребко «Омикрон, ты побежден! Пока-пока», — радуется Нетребко. Интересно, как скоро Анна вернется к выступлениям. Ходят слухи, что в баварской опере её уже не ждут. Якобы с певицей расторгли контракт, подписанный летом прошлого года. Напомним, что Нетребко уже один раз победила ковид. В 2020 году артистка попала с подтвержденным диагнозом в одну из столичных клиник. Своё 49-летие она встретила в больничной палате. Через год после этого Анна похоронила своего отца, который скончался на 87-м году жизни.