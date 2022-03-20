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Болгария отказалась вести переговоры по поставкам с "Газпромом"

Болгария отказалась вести переговоры по поставкам с "Газпромом"

Болгария отказалась вести переговоры с "Газпромом" о новом соглашении о поставках газа в условиях конфликта на Украине. По словам болгарского вице-премьера и министра финансов Асена Василева, у страны есть другие источники этого сырья.

В частности, считает чиновник, есть возможность переправки газа по Трансбалканскому газопроводу. Пропускная способность магистрали составляет 20 млрд кубометров, а Болгария нуждается в примерно 3 млрд кубометров. Также в качестве альтернативного варианта Василев назвал Азербайджан или покупку сжиженного газа.


"Альтернативы есть. Старые трубы Трансбалканского потока. Там пропускная способность около 20 млрд кубометров, можно использовать в обе стороны, нам нужно 3 млрд кубометров. Есть поставки из Катара, Алжира. Это общеевропейская стратегия", - отметил премьер в эфире Богарского национального радио.

Власти надеются, что к концу лета заработает механизм Евросоюза по совместным поставкам, что позволит ЕС договариваться о более выгодных ценах.

В ближайшие 1-2 недели на европейском уровне будет обсуждаться общий газовый контракт для всего ЕС. Мы рассчитываем, что этот механизм заработает летом.

Ранее Ruposters писал, что Молдавия попросит отложить выплату долга "Газпрому".

Газпром Болгария переговоры поставки газа
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По материалам: uposters.ru

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