Болгария отказалась вести переговоры по поставкам с "Газпромом"

Вадим Карасев

Болгария отказалась вести переговоры с "Газпромом" о новом соглашении о поставках газа в условиях конфликта на Украине. По словам болгарского вице-премьера и министра финансов Асена Василева, у страны есть другие источники этого сырья.

В частности, считает чиновник, есть возможность переправки газа по Трансбалканскому газопроводу. Пропускная способность магистрали составляет 20 млрд кубометров, а Болгария нуждается в примерно 3 млрд кубометров. Также в качестве альтернативного варианта Василев назвал Азербайджан или покупку сжиженного газа.

"Альтернативы есть. Старые трубы Трансбалканского потока. Там пропускная способность около 20 млрд кубометров, можно использовать в обе стороны, нам нужно 3 млрд кубометров. Есть поставки из Катара, Алжира. Это общеевропейская стратегия", - отметил премьер в эфире Богарского национального радио.

Власти надеются, что к концу лета заработает механизм Евросоюза по совместным поставкам, что позволит ЕС договариваться о более выгодных ценах.

В ближайшие 1-2 недели на европейском уровне будет обсуждаться общий газовый контракт для всего ЕС. Мы рассчитываем, что этот механизм заработает летом.

Ранее Ruposters писал, что Молдавия попросит отложить выплату долга "Газпрому".

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