Инсайдер: Microsoft отказалась от сотрудничества с Moon Studios из-за проблем внутри студии
Moon Studios — команда разработчиков, которая создала для Xbox проекты Ori and The Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps. Однако выпуском следующей игры Moon Studios будет заниматься не Microsoft, а Private Division. Как отмечали ранее разработчики из Moon Studios, они приняли решение пойти к новому издателю из-за желания выпустить свой проект на максимальном количестве платформ, тогда как Xbox сдерживал их в этом желании.
Однако, в последние дни появились в сети материалы от журналистов, которые указывают, что в студии Moon Studios есть проблемы. В этих материалах сотрудники студии рассказывают о неподобающем поведении руководителей Moon Studios по отношению к сотрудникам. Известный игровой инсайдер Джефф Грабб прокомментировал (в подкасте GamesBeat Decides) появившиеся материалы, отметив, что Microsoft знала о проблемах в студии, из-за чего и приняла решение отказаться от сотрудничества с ней:
Microsoft отлично знает, что представляет собой эта студия. Когда они закончили работу над Ori 2, появилась причина, из-за которой Private Division будет выпускать их следующую игру, а не Microsoft. Мне прямо сказали об этом сегодня утром, что Microsoft была в курсе [неподобающего отношения к сотрудникам в компании], и все понимали, что именно так обстоят дела в этой компании. Так что явно можно говорить, что это не тот случай, когда к ситуации стоит отнестись пренебрежительно: «О, это просто пара шуток в Discord». У этой студии была репутация, и это вредило им в финансовом плане — из-за этого им пришлось пойти на сделку с Private Division, вместо новой крупной сделки с Microsoft.