Инсайдер: Microsoft отказалась от сотрудничества с Moon Studios из-за проблем внутри студии





Moon Studios — команда разработчиков, которая создала для Xbox проекты Ori and The Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps. Однако выпуском следующей игры Moon Studios будет заниматься не Microsoft, а Private Division. Как отмечали ранее разработчики из Moon Studios, они приняли решение пойти к новому издателю из-за желания выпустить свой проект на максимальном количестве платформ, тогда как Xbox сдерживал их в этом желании.

Однако, в последние дни появились в сети материалы от журналистов, которые указывают, что в студии Moon Studios есть проблемы. В этих материалах сотрудники студии рассказывают о неподобающем поведении руководителей Moon Studios по отношению к сотрудникам. Известный игровой инсайдер Джефф Грабб прокомментировал (в подкасте GamesBeat Decides) появившиеся материалы, отметив, что Microsoft знала о проблемах в студии, из-за чего и приняла решение отказаться от сотрудничества с ней: