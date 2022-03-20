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Инсайдер: ремастер GoldenEye 007 выйдет в августе, 25-летию игры

Инсайдер: ремастер GoldenEye 007 выйдет в августе, 25-летию игры


С самого начала 2022 года ходят слухи про возможный выпуск ремастера GoldenEye 007 в этом году. Проекту студии Rare с Nintendo 64 и Wii в этом году исполняется 25 лет. Он имеет большую базу поклонников, которые называют игру не только одним из лучших проектов по истории Джеймса Бонда, но и одним из лучших шутеров за все время.

Похоже, что релиз ремастера GoldenEye 007 запланирован ровно к 25-летию проекта. Игре исполняется 25 лет в этом году — 25 августа 2022 года, и к этому моменту Rare может выпустить обновленную версию GoldenEye 007 для современных консолей. О планах Xbox запустить ремастер именно в августе сообщил игровой инсайдер Speshal Nick в рамках подкаста XboxEra.

Напомним, ранее в начале 2022 года в Xbox Live обнаружили достижения для GoldenEye 007, а недавно была обновлена торговая марка проекта.

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По материалам: newxboxone

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