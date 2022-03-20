Ириныа Хакамада после смерти мужа осталась в долгах, как в шелках

Бизнесвумен Ирины Хакамады рассказала о наследстве мужа. В сентябре прошлого года не стало супруга Ирины Хакамады, Владимира Сиротинского. Публике уже известно, что политик получила в наследство и огромные долги мужа. Теперь звезда рассказала, как решает эту проблему. Потерю возлюбленного Хакамада переживает тяжело. Ирина Муцуовна признается, что сейчас ей особенно нужна поддержка близких. В этом ей помогают друзья, которые зовут на вечеринки и просто приходят в гости. Однако, вопрос с долгами покойного мужа ей приходится решать самой, к тому же об их истинной сумме она узнала только после кончины Владимира. «Долги огромные. Больше, чем все мои деньги. Я знала о половине, мы собирались их выплачивать, половину я не знала. Это большая сумма. Поэтому адвокаты наняты, еще с ними надо будет как-то расплачиваться», — поделилась политик в YouTube-шоу «А поговорить?».Ирина Хакамада Но, несмотря на это, Ирина Хакамада сохраняет спокойствие и даже находит позитив в тяжелой ситуации: «Знаете, сейчас настолько все хреново, что от того, что эта хрень наложилась на эту, становится все равно. Придет время, но все решаемо. Долги заграничные, в заграничных банках, у нас санкции, нельзя туда лететь и банки не могут ничего сделать! Мне все запрещено и для меня это хорошо». Все же политик отмечает, что веселого в нынешнем положении мало, так как очень любила мужа. Хакамада с болью вспоминает последний разговор с Сиротинским. Как оказалось, в тот момент пара испытывала негативные чувства. «Это была дикая ссора. Мы гуляли по полю, он мне сказал: Ир, я слушаю тебя, что значит найти себя? Я такой, какой есть. Что там искать-то?! Я говорю: да, ты такой, какой ты есть, но это же плод всех обстоятельств. Понять версию самого себя, а потом попробовать с этим совершить — это и есть найти себя. И он так взбеленился, развернулся и ушел. А я с собакой пошла дальше. Потом погуляли и я пошла обратно, а он стоит. Мы посмотрели друг на друга и он сказал: давай посмотрим кино. Я говорю: отлично. Потом мы спокойно смотрели кино, провели вечер на даче, а утром приехали в Москву. Он побежал на работу и говорит: вечером встретимся, посмотрим кино. И все, больше его я не видела. Живым», — откровенничала Ирина Муцуовна в беседе с Ириной Шихман.