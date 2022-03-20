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Эксперты рассказали, к чему приводит отказ брать фамилию мужа

Эксперты рассказали, к чему приводит отказ брать фамилию мужа

В последнее время все чаще и чаще женщины остаются со своей фамилией. Кто-то руководствуется тем, что так можно не менять паспорт, но какой бы не была причина, это точно не приведет ни к чему хорошему. Эксперты рассказали, почему именно.


Для наполнения женской энергией вы можете воспользоваться специальными практиками, но гораздо важнее иметь пассивный источник женской силы. Одним из таких источников является фамилия мужа.

Слабая духовная связь в браке

Недаром говорят, что муж и жена — это единое целое. С разными фамилиями стать полноценной парой сложно. Да, люди могут жить вместе, могут быть близкими друг для друга, но они все равно будут далеки от полноценного духовного соединения. Фамилия — это не просто буквы в паспорте. Это показатель истинной близости и родства душ. Женщина, которая берет фамилию мужа, уважает его и доверяет ему.

Снижение удачи

Семья, в которой женщина берет фамилию мужчины, полна позитива, удачи. В ней минимальное количество ссор и недопонимания. Влюбленные люди всегда находятся на одной волне. Если женщина не берет фамилию мужа, ей это мешает становиться успешной в других сферах жизни. Когда женщина остается со своей девичьей фамилией, ее женская энергия не может раскрыться полностью.


Списание родовых долгов

Кармические долги есть не только у каждого человека в отдельности, но и у семьи. Согласно мнению экспертов в области эзотерики, если женщина меняет фамилию, то ее родовые проклятия и долги снимаются. Не стоит выходить ради этого замуж бездумно, поскольку при смене фамилии вы забираете на себя кармические долги семьи мужа. Во вселенной ничего не бывает просто так, и мироздание не станет без причины делать вашу жизнь хуже. Наоборот, Вселенная пытается дать вам шанс на лучшую жизнь, поэтому с чистыми помыслами и большой любовью в сердце вы станете лучше, взяв фамилию того мужчины, которого искренне любите и уважаете.

Счастливый ребенок

Согласно наблюдениям и приметам, у женщины, которая взяла фамилию мужа, ребенок рождается более сильным в плане энергетики. У него счастливая судьба и меньше преград на пути к успеху. Да, зачастую бывает и так, что в обратном случае малыш тоже рождается весьма счастливым и способным, но вероятность этого гораздо меньше. Взяв фамилию мужа, женщина словно объединяет в себе силу двух людей, передавая ее малышу.

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По материалам: dailyhoro.ru

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