Эти 10+ игр выходят на Xbox на следующей неделе — 22-25 марта + релизы в Game Pass





На следующей неделе на Xbox One и Xbox Series X | S запланировано к релизу более 10 проектов. При этом, есть пара давно ожидаемых игр. В частности, выходит новая игра во вселенной Borderlands — Tiny Tina’s Wonderlands, о которой уже неплохо отзываются критики, получившие возможность несколько часов сыграть в этот проект.

Будет на следующей неделе и еще пара интересных релизов на Xbox, вот полный список того, что выходит на консолях Microsoft с 22 по 25 марта:

Релизы в Game Pass

Kraken Academy!! (22 марта)Tainted Grail: Conquest (22 марта)Zero Escape: The Nonary Games (22 марта)APFTU (23 марта)Richy’s Nightmares (23 марта)The Pizza Delivery Boy Who Saved The World (23 марта)Thunder Kid: Hunt For The Robot Emperor (23 марта)A Memoir Blue (24 марта)Aery — Calm Mind 2 (25 марта)BouncyBoi In Puzzle Land (25 марта)Devastator (25 марта)Tiny Tina’s Wonderlands (25 марта)

Сразу 6 игр запланированы сейчас к релизу в Game Pass:

Kraken Academy!! (22 марта)Tainted Grail: Conquest (22 марта)Zero Escape: The Nonary Games (22 марта)A Memoir Blue (24 марта)F1 2021 (24 марта)Norco (PC) (24 марта)