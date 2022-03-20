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Максим Матвеев шокировал сына своей ролью

Максим Матвеев шокировал сына своей ролью
39-летний актер Максим Матвеев рассказал, как напугал сына своими криками. Артист рассказал, как старший сын относится к его работе. Девятилетний Андрей начал смотреть фильмы с участием звездного папы. Муж Елизаветы Боярской старается каждую свободную минуту посвящать семье. У актера и дочери «главного мушкетера» страны двое детей — 9-летний Андрей и 3-летний Григорий. Дома артисты стараются не говорить о работе и не акцентировать внимание на своих публичных профессиях. Однако дети уже знают, что растут в необычной семье.
Максим Матвеев «Андрей, будучи маленьким, увидел по телевизору фильм "Уик-энд» Станислава Говорухина. В нем моего персонажа запирают в лифте, и он истошно кричит. Андрей не мог понять, почему папа орет. Он был шокирован. Это непросто. Сейчас старший уже понимает, что съемки — часть нашей жизни», — признался Максим в шоу «ОК на связи!». Матвеев отметил, что часто смотрит фильмы с сыновьями. Так, недавно со старшим наследником он посмотрел популярный корейский сериал «Игра в кальмара». «Чему учат дети? Терпению, эмпатии, непосредственности, бескорыстности в проявлении чувств», — считает звездный актер «Стиляг». По мнению Максима, хорошим отцом можно назвать того человека, у которого всегда находится время для своих детей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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