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Мама Сергея Лазарева откровенно рассказала о красных трусах сына

Мама Сергея Лазарева откровенно рассказала о красных трусах сына
Певец Сергей Лазарев взбудоражил общественность красными трусами. Мама артиста Валентина Викторовна стала гостьей в шоу НТВ «Секрет на миллион». Женщина рассказала, как относится к хейтерам. Раньше ее раздражало, когда сына критиковали, а потом в этом вопросе стала спокойнее.
Сергей Лазарев «В Коста-Рике вот он отдыхал в красных трусах. Сколько всего писали, такие жаркие споры в соцсетях развернулись. А я написала, что они огонь! Мне так они понравились. Я раньше реагировала на хейтеров. А потом Сережа спросил – зачем я нервы себе треплю? И правда», — заявила она. Валентина Викторовна считает, что не бывает людей, у которых все прекрасно. В любом можно найти недостатки. И реагировать на это не нужно.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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