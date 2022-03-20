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Ольга Бузова выпивает, заявила ее мама

Ольга Бузова выпивает, заявила ее мама
Мать ведущей и певицы Ольги Бузовой высказалась о ее пагубных привычках. Ирина Александровна стала гостьей популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». На проекте женщина прокомментировала многочисленные слухи об алкоголизме певицы. «Ну она живой человек, да, пьет, бывает. Когда мы вместе отдыхаем, то предпочитаем белые сухие вина», — заявила она.
Ольга Бузова Комментируя скандал с Клавой Кокой, женщина подчеркнула, что сама в этом возрасте могла гульнуть, да громко. «Ну, выставила она видео. Но Ольге надо было думать – с кем гуляешь. В какой компании можно такое себе позволить, а в какой – нет», — отметила Ирина Александровна.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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