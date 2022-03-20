Похоже, первое сюжетное DLC для кампании Halo Infinite запланировано на этот год





В конце 2021 года состоялся релиз Halo Infinite — мультиплеера и сюжетной кампании. Планы по развитию мультиплеера хорошо известны, второй сезон стартует в мае, и разработчики регулярно проводят различные события, чтобы поддерживать интерес игроков. Но нет никакой официальной информации по развитию сюжетной кампании.

Похоже, что первое сюжетное DLC может выйти для Halo Infinite уже в этом году. Игроки обратили внимание на профиль Рассела Маттесона в LindedIn, который имеет должность «Директор кампании 2022» Halo Infinite в 343 Industries с сентября 2021 года. Согласно информации в его профиле, он руководит командой порядка 200 человек из разных отделов студии.





Напомним, позже в этом году студия 343 Industries обещает добавить мультиплеер в кампанию Halo Infinite.