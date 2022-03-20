Разработчики A Plague Tale: Requiem показали новый скриншот игры





A Plague Tale: Requiem — игра, которая должна выйти позже в этом году на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Игроки на приставках Xbox сразу после релиза получат проект в подписке Game Pass.

Разработчики игры A Plague Tale: Requiem поделились в Twitter новым скриншотом проекта. Один из игроков попросил в Twitter создателей A Plague Tale: Requiem показать новый скриншот проекта. Разработчики выполнили просьбу игрока, опубликовав изображение — его можно видеть ниже. Ранее в декабре прошлого года разработчики представили новые скриншоты проекта и рассказали некоторую информацию об игре.





Напомним, что A Plague Tale: Requiem является прямым продолжением игры A Plague Tale: Innocence, которая сейчас доступна в Game Pass на приставках Xbox. A Plague Tale: Innocence