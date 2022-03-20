С 24 февраля Евросоюз перечислил России $16 млрд за топливо

Вадим Карасев

Европейский союз с 24 февраля уже перечислил России около $16 млрд за поставки ископаемого топлива. Главным источником доходов в этой сфере остается газ, за ним идут сырая нефть и уголь – такие данные привел Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Как сообщает Newsweek, специалисты подсчитали, что еще в 2019 году 41,1% поставок газа в Европу велось из России. Доля Москвы в поставках твердого топлива достигала 46,7%, а в сырой нефти – 26,9%.



На данный момент в абсолютных цифрах Россия получила из Европы за неполный месяц свыше $9.5 млрд за газ, более $5 млрд за нефть и около $385 млн за уголь. Все это время поставки сокращаются из-за операции на Украине, однако целиком отказаться от российского топлива Брюссель пока не в силе.

Ruposters писал, что Болгария недавно отказалась вести переговоры по поставкам с "Газпромом", в то время как Молдавия в очередной раз просит отложить выплату долга. Прокачка газа через Украину все это время держится на максимуме.

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