Самые главные уязвимые точки Скорпионов

Вадим Карасев

Скорпионы — очень сильные люди, но даже у них есть слабые стороны, пусть они и не видны сразу. Астрологи рассказали, что это за слабости и почему они мешают Скорпионам привлекать счастье и удачу.

Скорпионы — люди с глубокими душевными ранами и внутренними проблемами. Они успешны, красивы и умны, но у них есть множество уязвимостей, которые зачастую не видны посторонним людям.

Ревность

Скорпионы очень ревнивы, но показывают это не всем и далеко не всегда. Это чувство порой сжирает их изнутри, лишая удачи и хорошего настроения. Эксперты в области биоэнергетики рекомендуют представителям данного Знака как можно чаще говорить со второй половинкой на чистоту. Нужно обсуждать свои чувства и не бояться говорить на сложные темы. Это снизит градус негатива. Потребность Скорпионов в контроле зачастую приводит их к нетерпимости и заставляет идти на манипуляции.

Обидчивость

Скорпионы — самые обидчивые Знаки Зодиака. Они помнят то, что происходило много лет назад. Они могут припомнить вам то, о чем их близкие давным-давно забыли или просто не хотят вспоминать. Целью Скорпионов является не провокация. Они просто хотят показать, как поступать с ними не стоит, но реакция окружающих может быть очень неоднозначной. Кто-то относится к этому просто, а кто-то на старые всплывшие проблемы реагирует крайне бурно.

Мстительность

Можно ошибочно предположить, что мстительность требует сильного характера, поэтому не является слабой стороной. Но это не так. Многие наверняка слышали поговорку о том, что месть — это могила сразу для двух людей: для вас и для вашей жертвы. Так вот Скорпионы это не понимают или стараются притвориться, что не понимают. Месть разрушает их биополе и является не проявлением силы, а причиной проблем с энергетикой, удачей. Месть делает человека одержимым и слабым.

Восприимчивость

Если кто-то отрицательным образом влияет на настроение Скорпиона, ему это причиняет много боли. Перед тем, как эти люди начнут разрабатывать план мести или обижаться, они очень сильно расстроятся. Вывести их из равновесия достаточно просто. Это могут сделать как различные токсичные люди и агрессоры, так и родственники. Скорпионы очень уязвимы.

Открытое сердце

Скорпионы очень доверчивы. Это не ошибка логики и не недостаток опыта или мудрости. Просто такова их сущность. Они порой очень сильно обжигаются, но всего лишь один раз. Эти люди очень хорошо учатся на своих ошибках, но не могут не поверить человеку, который просит их о поддержке или пытается завоевать доверие. Те, кто подтверждают свои слова и намерения поступками, в конечном итоге становятся лучшими друзьями Скорпионов. Они умеют ценить тех, кто делает для них только хорошее.