Студия Maxis кардинально обновила логотип — впервые за 35 лет





Студия Maxis, которая принадлежит издательству Electronic Arts, кардинально обновила логотип, сделав его более современным. Команда разработчиков была основана в 1987 года, и в этом году ей исполняется 35 лет. Впервые за 35 лет логотип обновлен кардинально, ранее он менялся незначительно.

Новый логотип Maxis можно видеть ниже:





Ранее у студии было два логотипа — оригинальный и обновленный от 2012 года, но они были близки друг к другу по идее, теперь же обновление кардинальное.

Напомним, что студия Maxis известна по играм серий Sims и SimCity.