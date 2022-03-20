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Студия Maxis кардинально обновила логотип — впервые за 35 лет

Студия Maxis кардинально обновила логотип — впервые за 35 лет


Студия Maxis, которая принадлежит издательству Electronic Arts, кардинально обновила логотип, сделав его более современным. Команда разработчиков была основана в 1987 года, и в этом году ей исполняется 35 лет. Впервые за 35 лет логотип обновлен кардинально, ранее он менялся незначительно.

Новый логотип Maxis можно видеть ниже:


Ранее у студии было два логотипа — оригинальный и обновленный от 2012 года, но они были близки друг к другу по идее, теперь же обновление кардинальное.


Напомним, что студия Maxis известна по играм серий Sims и SimCity.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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