Сын Марии Ароновой не может устроить свою личную жизнь

Сын актрисы Марии Ароновой, Владислав пошел по стопам мамы. Актер Владислав Гандабура, сын актрисы Марии Ароновой, рассказа, что никогда не видел родного отца, с которым его мама разошлась достаточно давно. Сын любимой всеми актрисы пошел по стопам матери и служит вместе с ней в театре. Недавно артист поделился с прессой, что никогда не видел родного отца, и его воспитал отчим. Актриса развелась с отцом Владислава, когда тому ребенку было всего два года, и он, конечно, не помнит своего отца. 50-летняя актриса рассказывала, что бывший муж не принимал никакого участия в воспитании ребенка, жил своей жизнью и к тому же поднимал на нее руку, что и стало причиной для развода. С нынешним мужем Евгением актриса начала жить, когда Владу было восемь лет. Актер называет своего отчима «папаша» или «батя».Мария Аронова По словам Владислава, его воспитывал отчим строго, как в армии, называя его «несостоявшийся прапорщик». Артист театра не только пошел по творческому пути своей мамы, но и женился рано, подарив Ароновой внучку Антонину. Актриса в силу занятости редко ее видит и сейчас считает, что лучшее время у нее было во время пандемии коронавируса, потому что это ей позволило проводить много времени с младшей дочерью Симой и часто видеть Тоню. Отношения у сына с родительницей складываются хорошие, они играют в одних спектаклях. Как говорит Мария Валерьевна: «Я на него смотрю со стороны и понимаю, насколько мы похожи»