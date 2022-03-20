Сын Марии Ароновой не может устроить свою личную жизнь
Сегодня, 17:00
Сын актрисы Марии Ароновой, Владислав пошел по стопам мамы. Актер Владислав Гандабура, сын актрисы Марии Ароновой, рассказа, что никогда не видел родного отца, с которым его мама разошлась достаточно давно. Сын любимой всеми актрисы пошел по стопам матери и служит вместе с ней в театре. Недавно артист поделился с прессой, что никогда не видел родного отца, и его воспитал отчим. Актриса развелась с отцом Владислава, когда тому ребенку было всего два года, и он, конечно, не помнит своего отца. 50-летняя актриса рассказывала, что бывший муж не принимал никакого участия в воспитании ребенка, жил своей жизнью и к тому же поднимал на нее руку, что и стало причиной для развода. С нынешним мужем Евгением актриса начала жить, когда Владу было восемь лет. Актер называет своего отчима «папаша» или «батя».
Мария Аронова По словам Владислава, его воспитывал отчим строго, как в армии, называя его «несостоявшийся прапорщик». Артист театра не только пошел по творческому пути своей мамы, но и женился рано, подарив Ароновой внучку Антонину. Актриса в силу занятости редко ее видит и сейчас считает, что лучшее время у нее было во время пандемии коронавируса, потому что это ей позволило проводить много времени с младшей дочерью Симой и часто видеть Тоню. Отношения у сына с родительницей складываются хорошие, они играют в одних спектаклях. Как говорит Мария Валерьевна: «Я на него смотрю со стороны и понимаю, насколько мы похожи»
По материалам: z-aya