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Татьяна Буланова едва смогла расплатиться с ипотекой

Татьяна Буланова едва смогла расплатиться с ипотекой
Певица Татьяна Буланова рассказала о своих финансах. Артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что расплатилась с долгом по ипотеке. «Я не умею копить деньги. У меня была ипотека. Я ее закрыла. Квартира — это хорошее вложение средств. Если есть возможность, то, конечно, надо брать жилье. В конце концов, ты можешь ее потом сдавать и получать за это деньги», рассказала Татьяна Буланова.
Татьяна Буланова По словам певицы, она всегда говорит: человек, победивший себя, победит мир. «Это здорово, когда ты можешь побороть в себе какую-то лень», — заметила Татьяна Буланова. Напомним, что ипотеку Татьяна Буланова брала для покупки квартиры для пятнадцатилетнего сына Никиты. Отметим, что старшему сыну Александру Татьяна Буланова еще четыре года назад купила квартиру в Санкт-Петербурге.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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