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Татьяна Лазарева сбежала с Украины

Татьяна Лазарева сбежала с Украины
Ведущая и актриса Татьяна Лазарева сообщила, что покинула Киев. Артистка в последнее время находилась в Киеве и рассказывала подписчикам о ситуации, происходящей здесь. Теперь же артистка находится в одной из европейских стран, где планирует обосноваться на долгое время. 55-летняя Лазарева, рассказывая о событиях на Украине, всегда сохраняла оптимизм. Она даже не бегала в бомбоубежища, а жила в центре столицы. Несколько дней назад она сообщила подписчикам, что будет выходить в прямые эфиры в соцсети. Но теперь выясняется, что артистка уехала за границу. «Я в Испании. Пришла в себя. Было странное ощущение — вот оно тело, ноги-руки, все это дома, в знакомой и абсолютно безопасной обстановке, а вот голова где-то там осталась, в Киеве. Дня три ушло на то, чтобы соединиться, собрать все в кучку. Собралась. Осматриваюсь. Думаю, что дальше. Возвращаться в Россию не планирую.
Татьяна Лазарева Планирую прямой эфир по привычке. Надо? О чем? Пишите вопросы. И, кстати, те, кто думает, что у меня уходит хоть миллиграмм сил на сочащиеся ядом комментарии каких-то злобных троллей, — не переживайте за меня. У меня к такому стойкий иммунитет. И вы не обращайте внимания, не кормите троллей. Подкармливайте себя, любимых, оберегайте и сохраняйте! Мы друг другу еще пригодимся», — написала она. Поклонники поддержали Татьяну Юрьевну в ее поступке: «Рады вас, Татьяна, читать… Соскучились уже по вам»; «Как здорово, Татьяна, что с вами все хорошо»; «Рада вас слышать, рада, что вы где-то в тишине рядом с природой… Скучаю по вашим прямым эфирам, вашей легкости, доброте, уму и юмору. Расскажите, пожалуйста, на прямом эфире, как вы так научились не реагировать на яд злобных троллей?»
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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