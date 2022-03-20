В Москве наградили победителей трека "Международный" конкурса "Лидеры России"

Вадим Карасев

Объявлены имена 7 суперфиналистов по итогам финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России", который проходил в Москве 18-20 марта. Теперь участники будут бороться за победу в суперфинале конкурса с представителями других треков.

Также по решению Наблюдательного совета трека "Международный" все 70 конкурсантов, принявших участие в финале, получили сертификаты на обращение за российским гражданством по упрощенной процедуре.

Напомним, 19 марта участники прошли оценочные испытания, в рамках которых продемонстрировали свои лидерские компетенции, работали в командах и решали задачи, с которыми сталкиваются руководители.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник трека "Международный" Сергей Кириенко, наблюдательный совет конкурса "Лидеры России" принял решение дать возможность упрощенного получения гражданства РФ всем финалистам этого трека.

"Именно вы стали лучшими из лучших – первыми в истории финалистами и победителями этого трека. Всем вам открыты новые возможности, чтобы реализоваться и проявить себя в России. Вы все сможете подать документы на получение гражданства России в упрощенном порядке", — заявил Кириенко.

Семь конкурсантов получили путевки в суперфинал конкурса "Лидеры России" и образовательный грант в размере 1 млн рублей.

В финале принимали участие граждане 19 стран мира. Все конкурсанты сразу после церемонии получили сертификаты с правом на обращение с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации.

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, обращаясь к участникам, отметил, что благодаря треку "Международный" конкурс приобрел глобальный масштаб.

"Эксперты, которые работали с вами на площадке, были поражены, насколько вы сильная команда, какие вы творческие, умные, открытые и талантливые люди. Члены Наблюдательного совета и вся команда конкурса много месяцев работали над тем, чтобы трек "Международный" прошел максимально ярко и хорошо. Президент России, который принял решение о проведении этого трека, поручил внести изменения в законодательство, чтобы победители и финалисты смогли по упрощенной схеме получить гражданство и вид на жительство в Российской Федерации", — сказал он.

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