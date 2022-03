10 известных людей, которые просто бесследно исчезли

1. Ричи Эдвардс

2. Эмброуз Бирс

3. Шон Флинн

4. Джозеф Пихлер

5. Лорд Лукан

6. Сладкий Джимми Робинсон

7. Скотт Смит

8. Джин Спенглер

9. Гленн Миллер

10. Рико Харрис

Статистика пропавших без вести ужасна. Более 600 000 человек в год пропадают без вести только в Америке каждый год. Глобальные статистические данные трудно определить, но некоторые отчеты показывают, что более 800 000 детей в год пропадают без вести. В то время как многие из этих людей снова найдены, многие другие нет. Поэтому неудивительно, что некоторые из исчезнувших людей имели громкую жизнь до того, как исчезли.Валлийская группа Manic Street Preachers прославилась в 1980-х и 90-х годах, и, возможно, их самой известной песней была “If You Tolerate This Your Children Will be Next”. Это произошло вскоре после того, как группа понесла большую потерю, когда лирик и гитарист Ричи Эдвардс, который был с группой в течение шести лет, исчез. Эдвардс, как известно, имел проблемы с психическим здоровьем и порезался в прошлом, хотя и не как часть попытки самоубийства. На самом деле, он классно порезал слова “4 Real” на руке бритвой перед журналистом после шоу. В 1995 году Эдвардс должен был отправиться в Соединенные Штаты в рамках промо-тура для своего последнего альбома. В день полета он исчез. Он снял несколько тысяч долларов из банка, выписался из отеля в 7 утра, и больше его никто не видел. Записи показывают, что он пересек мост, который был известным местом для попыток самоубийства через некоторое время после этого, но записи показывают, что он пересек в 2:55 утра, прежде чем он выписался.. Его машину нашли на заправке неподалеку, но тела не нашли. Продолжаются слухи, что Эдвардс инсценировал свою смерть. Наблюдения появлялись в течение многих лет, но ничего определенного не было доказано.Амброз Бирс написал то, что до сих пор считается одной из величайших книг всех времен, "Словарь дьявола", не говоря уже о его знаменитом рассказе “Происшествие в Совином ручье”. Он был знаменитым, плодовитым и поистине американским оригиналом. Когда он заявил, что направляется в Мексику, чтобы вести хронику мексиканской революции из первых рук, люди, вероятно, ожидали, что он напишет что-то замечательное. Вместо этого он исчез, и больше его никто не видел. У Бирса была и другая сторона, о которой большинство его читателей, вероятно, никогда не знали. Он был известен как пьяница, а также очень язвительный. Буквально без каких-либо доказательств относительно того, что с ним произошло, возникло множество теорий, чтобы заполнить пробелы, многие из которых были окрашены его уже легендарной репутацией темной души со склонностью к драматическому и смертельному. В настоящее время можно найти множество теорий о том, что произошло. Самоубийство, убийство, казнь и болезнь-все это возможности. В фильме "От заката до рассвета 3" они предполагают, что этот человек был вампиром. Итак, есть много догадок, но нет реальных ответов.Какое-то время Шон Флинн шел по стопам своего отца Эррола Флинна. Он снялся в нескольких фильмах, снятых в Европе. Тем не менее, он был наиболее широко известен как фотожурналист за свою работу в качестве фрилансера во время войны во Вьетнаме. Его фотографии появились в Time Life, а позже он работал в UPI. Он стал знаменитым, а может быть, и печально известным, благодаря своей рискованной фотографии прямо посреди зоны военных действий. И не было конца предположениям, что это было причиной его возможного исчезновения. Флинн прыгнул с парашютом вместе с американскими солдатами в погоне за своими знаменитыми изображениями. В 1970 году он и еще один фотожурналист шли по следу контрольно-пропускного пункта на шоссе Вьетконга, о котором они слышали. Они выехали из Камбоджи, направляясь в Сайгон и на пресс-конференцию, с планами увидеть контрольно-пропускной пункт по пути. Больше их никто не видел. Разведывательное управление Министерства обороны сообщило, что Вьетконг захватил этих людей и передал их Красным кхмерам Камбоджи, которые казнили их. Тела так и не были найдены.Джозеф Пихлер наиболее известен тем, что сыграл Бреннана Ньютона в 3-м и 4-м фильмах Бетховена о милом Сенбернаре. Он играл с 9 лет и появился в нескольких других фильмах и шоу, когда его семья решила, что он должен вернуться в Вашингтон, чтобы закончить школу. В 2006 году Пихлер пропал без вести, полиция говорит, что 18-летний подросток оставил предсмертную записку, и, хотя тело не было найдено, они, очевидно, сделали этот вывод. Однако семья Пихлера не согласна.Они говорят, что надпись, которую нашла полиция, была просто надписью. Они считают, что это была просто поэзия и другие подобные творческие письма. Но в письме, которое он оставил в своей машине, которую полиция нашла возле водоема, говорилось, что он хочет оставить свои вещи брату.В современном мире не так много людей знают имя лорда Лукана. Его настоящее имя было Ричард Джон Бингхэм, 7-й граф Лукан, и в свое время он был настоящей знаменитостью в Великобритании. Говорят, что он считался Джеймсом Бондом до того, как Шон Коннери получил роль. Он не стал потенциальным Бондом без причины. Человек водил Aston Martin и бросил свою постоянную работу, чтобы стать профессиональным игроком, и это было еще в 1950-х годах, прежде чем Интернет сделал это реальным вариантом для некоторых людей, но задолго до того, как Дикий Запад также сделал его жизнеспособным вариантом. Основная проблема с его решением заключалась в том, что он также не был хорошим игроком и проиграл гораздо больше, чем выиграл. Его долги составляли около 250 000 фунтовстерлингов. Жена Бингхэма в конце концов оставила его и забрала их детей. Бингхэм, по-видимому, сошел с ума и шпионил за своей бывшей, записывал телефонные звонки и вообще был жутким чудаком во всем этом. Это пришло в голову, когда его бывшая, Вероника Дункан, подверглась нападению со своей няней в их доме. Няня была убита, и Дункан опознал Бингхэма как убийцу. Началась охота, но Бингхэма больше никогда не видели.Возможно, вы не узнаете имя “Сладкий” Джимми Робинсон, и это, возможно, часть трагедии его исчезновения. 7 февраля 1961 года Робинсон получил возможность всей своей жизни, когда он вышел на ринг с Кассиусом Клеем, человеком, которого мы знаем сегодня как Мухаммеда Али. Он шел лицом к лицу с одним из величайших боксеров в истории в общей сложности 94 секунды. Это был четвертый матч Али, и Робинсон был противником в последнюю минуту, поэтому он вообще не тренировался к бою. Не каждый боксер предназначен для величия, конечно. Но Робинсон попытался. Его рекорд составлял всего 8 побед при 25 поражениях. Тем не менее, он придерживался этого в течение семи лет. А еще он был хорошим другом Эли. Он сказал интервьюеру еще в 1980 году, что водил Али в розовом кадиллаке, и чемпион иногда давал ему деньги, когда ему не везло. В 2009 году ESPN собирал статью о 50 боксерах, которые встречались с Али во время его карьеры. Они нашли 49, но Робинсон пропал. И это была не ленивая попытка. Полиция и ФБР присоединились к охоте, но ничего не нашли. Робинсона не только не нашли, но даже не смогли найти след. Никто не знал даты рождения Робинсона. Они даже не знали его полного имени и не знали, есть ли у него семья. Официальной документации о существовании Sweet Jimmy Robinson нигде не было. И он исчез, и больше его никто не видел.Хит Loverboy “Working’ for the Weekend” был основным продуктом поп-культуры с тех пор, как он был записан в 1981 году. VH1 поместил его в 100 лучших 100 величайших песен 80-х. Это было в таких фильмах, как Click и Zoolander, и даже было песней по радио в Grand Theft Auto: Vice City. В канадской рок-группе Скотт Смит играл на басу. В свободное время он был заядлым моряком и любил воду. В 2000 году он плавал у берегов Сан-Франциско с друзьями. Они были в четырех милях от берега, когда волна ударила в лодку. Его пассажиры были под палубой, когда ударила волна, и предполагается, что Смит упал за борт. В то время на нем не было спасательного жилета. Тем не менее, ни пассажиры, ни спасатели, которые были вызваны позже, не смогли найти никаких признаков Смита после двух дней поисков.У танцовщицы и актрисы Джин Спенглер, возможно, была яркая карьера впереди, но мы никогда не узнаем. Она начала свою карьеру с танцев и участия в качестве статистов в фильмах. Она хотела стать звездой, но 27 октября 1949 года исчезла, и больше ее никто не видел. В отличие от некоторых исчезновений, Спенглер бросил правоохранительные органы в настоящую петлю. Дело было не в том, что не было никаких зацепок, во всяком случае, их было слишком много. Ее жизнь была окутана интригами и тайнами, но ни один из путей, по которым они шли, не имел удовлетворительного завершения. Уходя вечером из дома, Спенглер сказала невестке, что идет на работу. Она позвонила через два часа и сказала, что вернется только утром. В тот вечер Спенглер вообще не должен был работать. Ее сумочку нашли два дня спустя в парке. Ручка была порвана. Внутри былазаписка: “Кирк, не могу больше ждать. Иду к доктору Скотту. Так будет лучше, пока мамы нет. Там тропа иссякла. Спенглер и ее бывший муж боролись за опеку над своей маленькой дочерью. В итоге он получил опеку над исчезновением Спенглера. Убийца Черных Георгин также был активен примерно в то же время. Даже мафия была под подозрением, так как пара известных мафиози исчезла примерно в то же время. Но загадка остается и по сей день.Один из самых известных исполнителей Биг-бэнда, Гленн Миллер присоединился к военным во время Второй мировой войны, чтобы помочь развлечь войска. Он отказался от серьезной зарплаты и в течение двух лет выступал, тренировался и поднимал боевой дух войск за границей. 15 декабря 1944 года Миллер летел из Бедфорда (Англия) в Париж( Франция) вместе с двумя другими солдатами. Самолет исчез где-то над Ла-Маншем. Ни Миллера, ни его товарищей так и не нашли. Самолет также не был найден. Поскольку они не летали над районом боевых действий, было высказано предположение, что, возможно, дружественный огонь уничтожил их. Были даже заговоры о том, что он был убит или что он участвовал в шпионаже. Позже штурман Королевских ВВС по имени Фред Шоу вспомнит, что видел самолет того же типа в тот день и в то время, когда Миллер находился в пути, сбитый с неба в ла-манш, но это так и не было подтверждено.Рико Харрис достиг краткой славы, играя с, возможно, самой интересной командой в мире спорта: Harlem Globetrotters. Он был с командой всего месяц, когда на него напали во время дорожного инцидента и ударили бейсбольной битой по голове. Хотя он выжил, он так и не выздоровел полностью. Он страдал от головных болей и проблем с равновесием и больше не мог играть в игру. В последующие годы жизнь Харриса вышла из-под контроля. Его много раз арестовывали за кражи со взломом и публичное пьянство. Но после почти смертельного опыта, вызванного передозировкой, он изменил свою жизнь. Он пошел на реабилитацию, очистился и удерживал работу в течение семи лет. Он встретил девушку и переехал в Сиэтл, чтобы быть с ней. Он также вернулся к наркотикам. 9 октября 2014 года Харрис решил вернуться в Калифорнию, чтобы поговорить с матерью и братом и привезти кое-что из своих вещей обратно в Сиэтл. Он исчез где-то на дороге. Он позвонил своей девушке в 10:45, чтобы сказать ей, что устал и планирует немного отдохнуть в горах. Его машину нашли на стоянке окружного парка несколько дней спустя. Поблизости были следы 18-го размера, но Харриса больше никогда не видели.