15 забавнейших снимков из серии «свой среди чужих», на каждом из которых спрятался шпион

Вы наверняка этого не заметите, так как наши сегодняшние герои очень хорошо спрятались, но на этих фотографиях есть некий подвох. В интернете давно существует шуточный концепт под названием «Свой среди чужих, чужой среди своих», которым обозначаются снимки, где точно есть некий лишний и отличающийся, но отлично вписывающийся в окружающую его компанию субъект.

Предлагаем вам вычислить всех шпиёнов! А в награду вы отлично проведёте время, ведь фотографии и вправду очень забавные.

1. День 26-й: они всё ещё не заметили подвоха

2. А что это все такие весёлые?

3. Тут есть мягкая, но не игрушка!

4. На прогулке с братьями

5. Бэтмен проник на Криптон и смещался с толпой

6. Псс, парень, хочешь немного МЯСА?

7. На счёт три взлетаем!

8. Швеция! Швеция! (Канада!) Швеция!

А канадскую болельщицу рядом вы сразу заметили?

9. А что это все такие довольные?

Хорошо! Раз вы так просите, пожалуйста, вот вам подборка фотографий этих прелестных и вечно позитивных самоедских лаек.

10. Так, где, вы говорите, тут собака?

11. Му?

12. Когда соврал в резюме, но всё равно получил работу

13. Клуб пятнистых

14. Картофельный шпионаж

15. Свой среди чирик-чирик

Ладно, это была разминка перед тем, как мы покажем вам настоящих мастеров маскировки. Попробуйте всех их разглядеть!