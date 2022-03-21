Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Barton Lynch Pro Surfing 2022 выйдет на Xbox One в раннем доступе

Barton Lynch Pro Surfing 2022 выйдет на Xbox One в раннем доступе


Разработчики игры Barton Lynch Pro Surfing 2022 объявили о планах выпустить проект в раннем доступе на приставках Xbox One и в Steam весной этого года. Точной даты релиза пока нет, но известно, что у создателей проекта в планах позже в этом году выпустить и оптимизацию до приставок Xbox Series X | S.

Barton Lynch Pro Surfing 2022 — это симулятор серфинга, в котором игрокам обещают огромные локации в разных точках мира. Заявлено, что в игре будет масштабный режим карьеры, который позволит соревноваться с лучшими серферами. Кроме того, будет режим свободных действий, который позволит отточить навыки и исследовать мир.

Ниже можно посмотреть геймплей Barton Lynch Pro Surfing 2022.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Barton Lynch Pro Surfing 2022 выйдет на Xbox One в раннем доступе
Barton Lynch Pro Surfing 2022 выйдет на Xbox One в раннем доступе
Microsoft объявила о снижении цен на Game Pass и Xbox Live Gold еще в одном регионе
Microsoft объявила о снижении цен на Game Pass и Xbox Live Gold еще в
Мама Сергея Лазарева откровенно рассказала о семейной трагедии
Мама Сергея Лазарева откровенно рассказала о семейной трагедии
Вера Брежнева сбежала, сообщает пресса
Вера Брежнева сбежала, сообщает пресса
В Подмосковье более 2 тысяч школьников приняли участие в зональном этапе соревнований «Веселые старты»
В Подмосковье более 2 тысяч школьников приняли участие в зональном
Из кофейной гущи планируют получать материал для чувствительных электродов, применяемых в исследованиях мозга
Из кофейной гущи планируют получать материал для чувствительных
15 забавнейших снимков из серии «свой среди чужих», на каждом из которых спрятался шпион
15 забавнейших снимков из серии «свой среди чужих», на каждом из
У Bungie нет планов на Destiny 3, команда не хотела выпускать и вторую часть
У Bungie нет планов на Destiny 3, команда не хотела выпускать и
Разработчики Halo Infinite анонсировали новые меры борьбы с читерами
Разработчики Halo Infinite анонсировали новые меры борьбы с читерами
Врачи борются за жизнь Владимира Жириновского
Врачи борются за жизнь Владимира Жириновского
Юлия Ковальчук заявила, что любая измена имеет причину
Юлия Ковальчук заявила, что любая измена имеет причину
Куртка-бомбер для мужчин — отличный вариант на каждый день
Куртка-бомбер для мужчин — отличный вариант на каждый день

Топ на сегодня

Татьяна Буланова едва смогла расплатиться с ипотекой
Татьяна Буланова едва смогла расплатиться с ипотекой
Сын Марии Ароновой не может устроить свою личную жизнь
Сын Марии Ароновой не может устроить свою личную жизнь
Студия Maxis кардинально обновила логотип — впервые за 35 лет
Студия Maxis кардинально обновила логотип — впервые за 35 лет
В Москве наградили победителей трека "Международный" конкурса "Лидеры России"
В Москве наградили победителей трека "Международный"
ТОП-10 игр из Steam за минувшую неделю по выручке — 14-20 марта
ТОП-10 игр из Steam за минувшую неделю по выручке — 14-20 марта

Еще по теме

Football Cup 2022 выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Fall Guys для Xbox официально перенесли на 2022 год
Electrician Simulator анонсирован для Xbox One и Xbox Series X | S
Реслинг-фэнтези WrestleQuest выйдет на приставках Xbox этим летом