Barton Lynch Pro Surfing 2022 выйдет на Xbox One в раннем доступе





Разработчики игры Barton Lynch Pro Surfing 2022 объявили о планах выпустить проект в раннем доступе на приставках Xbox One и в Steam весной этого года. Точной даты релиза пока нет, но известно, что у создателей проекта в планах позже в этом году выпустить и оптимизацию до приставок Xbox Series X | S.

Barton Lynch Pro Surfing 2022 — это симулятор серфинга, в котором игрокам обещают огромные локации в разных точках мира. Заявлено, что в игре будет масштабный режим карьеры, который позволит соревноваться с лучшими серферами. Кроме того, будет режим свободных действий, который позволит отточить навыки и исследовать мир.

Ниже можно посмотреть геймплей Barton Lynch Pro Surfing 2022.

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