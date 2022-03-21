Член СПЧ Точенов: "Призвавший к насилию украинский врач забыл клятву Гиппократа"

Вадим Карасев

Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов заявил, что украинский врач Геннадий Друзенко, призывавший к насилию в отношении российских военнопленных, забыл клятву Гиппократа.

"Руководство Украины, начиная с президента, позволяют себе делать заявления, насквозь пропитанные человеконенавистничеством и фашизмом. То советник президента, то вице-премьер, то глава погранслужбы, теперь врач, забывший клятву Гиппократа. Руководство европейских стран этого не замечает, а обычные граждане не знают, так как лишены источников объективной информации", - прокомментировал Точенов.

Напомним, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отдал приказ возбудить в отношении врача уголовное дело.

СПЧ Александр Точенов