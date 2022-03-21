Екатерину Стриженову трогательно поздравили дочери с днем рождения

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова накануне отметила день рождения, с которым ее публично поздравили дочери в соцсетях. Известная телеведущая Первого канала Екатерина Стриженова вырастила двух дочерей. 20 марта знаменитость отпраздновала день рождения. Телеведущей исполнилось 54 года. Анастасия и Александра решили признаться дорогой маме в любви. Наследницы Екатерины Стриженовой посвятили имениннице душевные поздравления. Девушки очень гордятся родным человеком. Они признались, что мама была и остается для них примером.Екатерина и Александр Стриженовы с дочерьми, зятем и внуком «Мама! Каааак же я тебя люблю и всегда буду любить. Самая невероятная, упорная и вдохновляющая женщина в моей жизни, и ты это прекрасно знаешь!!!!!! Мамочка С Днём Рождения - самый красивый человек! И ты моя мама! Я не знаю, как живут другие люди, у которых мама не Ты! Но поделится тобой, я могла только с Сашей. Папа герой, что нашёл и добился именно тебя! Любовь и Труд! Это счастье жизни», — трогательно написала Анастасия.Екатерина Стриженова с именинным тортом «День рождения у моей мамы. Она для меня является самым главным в жизни примером для подражания. Главное - будь здорова, а мы в свою очередь сделаем все возможное, чтобы ты была счастлива», — обратилась к имениннице младшая дочь Александра. Напомним, Екатерина Токмань познакомилась с Александром Стриженовым на съемках советского фильма «Лидер», в котором оба были заняты в главных ролях. Тогда они еще учились в школе. Но с тех пор не расставались и поженились сразу после совершеннолетия. В 1988 году у Екатерины и Александра Стриженовых родилась дочь Анастасия. Девушка в 2013 году вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. У супругов также есть младшая дочь Александра, которая родилась в 2000 году. А 3 апреля 2018 года Анастасия впервые стала мамой. На свет появился мальчик Петя. Екатерина и Александр Стриженовы души не чают во внуке.