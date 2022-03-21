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Godfall выходит на Xbox, ранее игра была эксклюзивом Playstation

Godfall выходит на Xbox, ранее игра была эксклюзивом Playstation


Игра Godfall, которая вышла на Playstation 5 в 2020 году, а на Playstation 4 в 2021 году, доберется до приставок Xbox. Об этом разработчики сообщили официально, представив трейлер, который можно посмотреть ниже. На Xbox One и Xbox Series X | S игра Godfall выходит в версии Ultimate Edition уже 7 апреля.


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Отметим, что после релиза на консолях Sony игра Godfall не получила высокие оценки. На Opencritic у нее сейчас рейтинг в 60 баллов из 100, только 10% критиков ее рекомендуют.

Godfall — приключенческая игра, которая предлагает одиночное прохождение или кооператив до 3 игроков. Портал IGN опубликовал первый геймплей с Xbox:


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По материалам: newxboxone

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